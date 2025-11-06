Vuelca un tráiler en Chihuahua; 6 migrantes mueren

Ciudad Juárez, Chih.- Un accidente en el del kilómetro 183+300 de la carretera Gómez Palacio- Jiménez, en el estado de Chihuahua, dejó como saldo seis personas sin vida y dos más resultaron lesionadas.

Hasta el momento se habla que las personas fallecidas son migrantes que venían de “aventón” en un tráiler que transportaba láminas de acero, y que buscaban llegar hasta la frontera de Ciudad Juárez.

La mañana de este miércoles, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM), informó que inició los trabajos de investigación en torno a un accidente vehicular.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, en el tramo carretero, las autoridades localizaron un tracto camión marca Kenworth de color blanco, acoplado a un semirremolque que transportaba láminas de acero.

En el lugar se ubicó a seis personas fallecidas. De manera oficial se detalló, que en el accidente también resultaron lesionadas dos personas de origen salvadoreño, las cuales fueron identificadas como William Jeferson “M.A”, de 23 años y Marlyn Marisol “C.M”, de 24 años.

Fueron los migrantes lesionados, quienes explicaron que horas antes se encontraban en Torreón, Coahuila, junto con otras diez personas, a las cuales no conocen, y le pidieron al conductor del camión accidentado que los trajera al estado de Chihuahua ya que pretendían ir a Ciudad Juárez.

El chofer del camión accedió a transportarlos y les indicó que se subieran al remolque, emprendiendo la marcha y posteriormente sobrevino el accidente.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales procesó la escena del accidente y trasladó los cuerpos de las personas fallecidas al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley e iniciar los protocolos que permitan establecer su identidad.

Los lesionados se informó que fueron trasladados a un hospital de ciudad Jiménez para que se les brindara atención médica.