Tecnología debe estar al servicio de personas y no al revés: Unesco

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Ante el inicio de los debates sobre la regulación del uso de redes sociales, Andrés Morales Arciniegas, representante de la Unesco en México, afirmó que "la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés".

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Morales Arciniegas expresó que "la tecnología puede enriquecer la experiencia educativa siempre que su implementación en las escuelas esté guiada por principios éticos claros y que contribuyan a garantizar el derecho a la educación".

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"Vivimos una aceleración tecnológica sin precedentes, desde la expansión de internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y más recientemente la inteligencia artificial generativa están transformando la forma en que aprendemos, enseñamos y nos comunicamos", dijo.En ese sentido, explicó que estos avances tecnológicos plantean desafíos para el bienestar físico, mental y socioemocional de niños, niñas y jóvenes, así como para la protección de su privacidad y datos personales.Detalló que en los últimos años se ha reportado una tendencia global orientada a regular el uso de dispositivos digitales, pues mientras en 2023 el 24% de los países en el mundo contaba con alguna regulación nacional en el uso de celulares en las escuelas, en 2026 incrementó a 58% de los países, es decir, 114 sistemas educativos.Ante ello, el representante de la Unesco destacó que cualquier regulación de dispositivos digitales debe estar acompañada con estrategias de alfabetización digital y la discusión debe involucrar a autoridades, docentes, estudiantes, familias y empresas de tecnología.