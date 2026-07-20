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Detienen a seis presuntos distribuidores de droga en tres municipios

Los operativos se realizaron en Villa de Reyes, Rioverde y Cedral; cinco de los detenidos fueron señalados como objetivos prioritarios

Por Redacción

Julio 20, 2026 12:48 p.m.
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Detienen a seis presuntos distribuidores de droga en tres municipios
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      Seis hombres fueron detenidos por su presunta relación con la distribución de drogas durante operativos realizados en Villa de Reyes, Rioverde y Cedral, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

      En Villa de Reyes, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) y del Ejército Mexicano detuvieron a Aurelio "N", de 32 años, a quien presuntamente le encontraron dosis de la sustancia conocida como "cristal". La dependencia indicó que cuenta con antecedentes registrales, pero no precisó de qué tipo.

      En Rioverde, integrantes de una Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales detuvieron a Sebastián "N", de 29 años, y Jesús "N", de 22, quienes fueron identificados por la SSPC como objetivos prioritarios en la región. También les aseguraron dosis de "cristal".

      Durante otro operativo efectuado en Cedral fueron detenidos Mauro "N", de 27 años; Gerardo "N", de 39, y José "N", de 23. Según la versión oficial, podrían estar vinculados con una organización delictiva y también son considerados objetivos prioritarios.

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      La dependencia no informó la cantidad total de droga asegurada ni detalló los elementos utilizados para atribuirles actividades de distribución o posibles vínculos criminales.

      Los seis detenidos y las sustancias decomisadas quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

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