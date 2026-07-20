Consultas médicas, hasta en 750 pesos

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Acudir a una consulta médica en el sector privado en San Luis Potosí puede representar un gasto que va desde 70 pesos en consultorios anexos a farmacias hasta 750 pesos en consultorios particulares y hospitales privados, de acuerdo con tarifas vigentes de médicos generales y servicios de primer contacto en la capital potosina.

La diferencia en los costos depende del tipo de establecimiento, la ubicación y la experiencia del médico.

En hospitales privados y consultorios independientes, el costo más frecuente de una consulta de medicina general oscila entre 400 y 600 pesos.

Una revisión de tarifas disponibles en plataformas de citas médicas muestra consultas desde 200 pesos, como algunas ofrecidas por médicos particulares, mientras que otras alcanzan 700 y hasta 750 pesos. Incluso profesionales que atienden dentro de complejos como el Hospital Ángeles San Luis Potosí mantienen tarifas cercanas a los 500 pesos por consulta general.

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También existen opciones en hospitales como Hospital Star Médica San Luis Potosí, La Bene San Luis y Clínica Santa Cruz, donde el costo depende del médico tratante y la especialidad.

En contraste, los consultorios instalados junto a cadenas farmacéuticas representan la alternativa de menor costo. Farmacias con servicio médico, como Consultorio Médico de Farmacias del Ahorro y Farmacias Similares, ofrecen consultas generales que rondan los 70 a 100 pesos, aunque el precio puede variar ligeramente según la sucursal y los horarios de atención.

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Estos establecimientos se han consolidado como la principal opción para atender padecimientos menores o solicitar recetas médicas de forma inmediata.

La diferencia entre acudir a un consultorio de farmacia y a un hospital privado puede superar los 600 pesos por una misma consulta de primer contacto. Sin embargo, en hospitales particulares el servicio suele incluir mayor disponibilidad de estudios de laboratorio, gabinete y referencia inmediata con especialistas, mientras que los consultorios anexos a farmacias se enfocan principalmente en enfermedades respiratorias, gastrointestinales, control de enfermedades crónicas y atención médica básica.