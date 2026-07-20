logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Inician registro para Vivienda del Bienestar en cinco municipios

Errejón Alaniz informó que se llevará a cabo desde hoy en varias sedes

Por Pulso Online

Julio 20, 2026 12:35 p.m.
A
Inician registro para Vivienda del Bienestar en cinco municipios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) informó que inició este lunes el registro en San Luis Potosí para el programa de Vivienda para el Bienestar, por lo que los interesados deberán acudir a los módulos ubicados en los cinco municipios donde se construirán viviendas en este año.

      El delegado de la Conavi en San Luis Potosí, Roger Errejón Alaniz, explicó que el registro se llevará a cabo de la siguiente manera a partir de las 9 am en todas las sedes: el lunes 20 de julio en las oficinas de la Secretaría del Bienestar ubicadas en Fray Diego de la Magdalena; martes 21, en Plaza de la Zapatilla en Cerro de San Pedro; miércoles 22, en el CBTA 120 en Rioverde;  jueves 23 en La Galera en Tanlajás; martes 28, en el auditorio municipal de Villa de Arista.

      Puntualizó que los módulos estarán instalados únicamente en los municipios donde la Conavi construirá vivienda en 2026 y los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: no tener casa propia, no contar con Infonavit, Fovissste ni con otro crédito de vivienda, tener ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

      Los documentos que deberán presentar son: identificación oficial con fotografía, CURP del interesado y de los dependientes económicos; comprobante de domicilio, comprobante de ingresos. En caso de matrimonio o concubinato, también deberán presentar los mismos documentos de la pareja.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Si el interesado o algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar también el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

      Errejón Alaniz dijo que para más información podrán consultar la página oficial de pvb.conavi.gob.mx y recordó que todo trámite que se realice es gratuito.

      LEA TAMBIÉN

      Sheinbaum elimina requisitos para créditos de vivienda

      El Infonavit ha reestructurado 193 mil créditos impagables y avanza en la construcción de más de 500 mil viviendas nuevas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Inician registro para Vivienda del Bienestar en cinco municipios
      Inician registro para Vivienda del Bienestar en cinco municipios

      Inician registro para Vivienda del Bienestar en cinco municipios

      SLP

      Pulso Online

      Errejón Alaniz informó que se llevará a cabo desde hoy en varias sedes

      Funcionarios con aspiraciones políticas deberán dejar el cargo: Torres Sánchez
      Funcionarios con aspiraciones políticas deberán dejar el cargo: Torres Sánchez

      Funcionarios con aspiraciones políticas deberán dejar el cargo: Torres Sánchez

      SLP

      Pulso Online

      El secretario general de Gobierno afirmó que la administración estatal mantendrá su agenda de trabajo y anunció la preparación de nuevas iniciativas sociales.

      Pierde SLP participación femenina en su economía: IMCO
      Pierde SLP participación femenina en su economía: IMCO

      Pierde SLP participación femenina en su economía: IMCO

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El informe identifica desafíos en las condiciones que influyen en la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral

      Rotarios prevendrán el suicidio
      Rotarios prevendrán el suicidio

      Rotarios prevendrán el suicidio

      SLP

      Martín Rodríguez