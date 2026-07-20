Inician registro para Vivienda del Bienestar en cinco municipios

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El Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) informó que inició este lunes el registro en San Luis Potosí para el programa de Vivienda para el Bienestar, por lo que los interesados deberán acudir a los módulos ubicados en los cinco municipios donde se construirán viviendas en este año.

El delegado de la Conavi en San Luis Potosí, Roger Errejón Alaniz, explicó que el registro se llevará a cabo de la siguiente manera a partir de las 9 am en todas las sedes: el lunes 20 de julio en las oficinas de la Secretaría del Bienestar ubicadas en Fray Diego de la Magdalena; martes 21, en Plaza de la Zapatilla en Cerro de San Pedro; miércoles 22, en el CBTA 120 en Rioverde; jueves 23 en La Galera en Tanlajás; martes 28, en el auditorio municipal de Villa de Arista.

Puntualizó que los módulos estarán instalados únicamente en los municipios donde la Conavi construirá vivienda en 2026 y los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: no tener casa propia, no contar con Infonavit, Fovissste ni con otro crédito de vivienda, tener ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

Los documentos que deberán presentar son: identificación oficial con fotografía, CURP del interesado y de los dependientes económicos; comprobante de domicilio, comprobante de ingresos. En caso de matrimonio o concubinato, también deberán presentar los mismos documentos de la pareja.

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Si el interesado o algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar también el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Errejón Alaniz dijo que para más información podrán consultar la página oficial de pvb.conavi.gob.mx y recordó que todo trámite que se realice es gratuito.