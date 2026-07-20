Funcionarios con aspiraciones políticas deberán dejar el cargo: Torres Sánchez

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Los funcionarios estatales con aspiraciones políticas deberán separarse oportunamente de sus cargos para evitar que sus intereses personales interfieran con sus responsabilidades, señaló el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

En un comunicado, el funcionario sostuvo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es mantener la actividad institucional "sin distracciones políticas" y cumplir con las funciones para las cuales fueron designados.

Torres Sánchez no precisó cuándo tendrían que presentar su renuncia los servidores públicos interesados en competir por algún cargo de elección popular ni informó si hasta el momento alguno ha comunicado formalmente sus aspiraciones.

El secretario aseguró que la administración estatal mantendrá sus acciones en infraestructura, seguridad, salud, educación, programas sociales y servicios públicos durante el periodo restante del sexenio.

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También adelantó que el Gobierno del Estado prepara nuevas iniciativas dirigidas a sectores que requieren apoyo, entre ellos las personas adultas mayores. Sin embargo, el comunicado no detalla el contenido, presupuesto ni fecha de presentación de esas propuestas.

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