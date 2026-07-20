logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Funcionarios con aspiraciones políticas deberán dejar el cargo: Torres Sánchez

El secretario general de Gobierno afirmó que la administración estatal mantendrá su agenda de trabajo y anunció la preparación de nuevas iniciativas sociales.

Por Pulso Online

Julio 20, 2026 11:31 a.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez.

J. Guadalupe Torres Sánchez.

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los funcionarios estatales con aspiraciones políticas deberán separarse oportunamente de sus cargos para evitar que sus intereses personales interfieran con sus responsabilidades, señaló el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

      En un comunicado, el funcionario sostuvo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es mantener la actividad institucional "sin distracciones políticas" y cumplir con las funciones para las cuales fueron designados.

      Torres Sánchez no precisó cuándo tendrían que presentar su renuncia los servidores públicos interesados en competir por algún cargo de elección popular ni informó si hasta el momento alguno ha comunicado formalmente sus aspiraciones.

      El secretario aseguró que la administración estatal mantendrá sus acciones en infraestructura, seguridad, salud, educación, programas sociales y servicios públicos durante el periodo restante del sexenio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      No se forzó a burócratas a asistir al estadio: Torres Sánchez

      El funcionario estatal defendió que los miles de asistentes lucieron contentos

      También adelantó que el Gobierno del Estado prepara nuevas iniciativas dirigidas a sectores que requieren apoyo, entre ellos las personas adultas mayores. Sin embargo, el comunicado no detalla el contenido, presupuesto ni fecha de presentación de esas propuestas.

      TE PUEDE INTERESAR:

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Funcionarios con aspiraciones políticas deberán dejar el cargo: Torres Sánchez
      Funcionarios con aspiraciones políticas deberán dejar el cargo: Torres Sánchez

      Funcionarios con aspiraciones políticas deberán dejar el cargo: Torres Sánchez

      SLP

      Pulso Online

      El secretario general de Gobierno afirmó que la administración estatal mantendrá su agenda de trabajo y anunció la preparación de nuevas iniciativas sociales.

      Pierde SLP participación femenina en su economía: IMCO
      Pierde SLP participación femenina en su economía: IMCO

      Pierde SLP participación femenina en su economía: IMCO

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El informe identifica desafíos en las condiciones que influyen en la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral

      Rotarios prevendrán el suicidio
      Rotarios prevendrán el suicidio

      Rotarios prevendrán el suicidio

      SLP

      Martín Rodríguez

      SLP realizó 84 trasplantes en primer semestre de 2026
      SLP realizó 84 trasplantes en primer semestre de 2026

      SLP realizó 84 trasplantes en primer semestre de 2026

      SLP

      Samuel Moreno