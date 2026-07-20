La ruta de los mejores chiles en nogada en la CDMX

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El verano en México tiene sabor a tradición porque es cuando comienza la temporada de chiles en nogada, uno de los tesoros más grandes de nuestra gastronomía.

Con el inicio oficial de la temporada de chiles en nogada, ha llegado la perfecta armonía entre el picor sutil del chile poblano, la complejidad del relleno de frutas locales y carne, y la textura inconfundible de la nogada a base de nuez de Castilla.

El impacto de este ícono barroco es masivo: para esta temporada, las expectativas de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y la Secretaría de Desarrollo Turístico de Puebla apuntan a la venta de 4.5 millones de chiles en nogada, lo que generará una derrama económica directa superior a los 2 mil millones de pesos.

Este año, la oferta culinaria en la capital de la República sorprende no solo por respetar las recetas tradicionales que dieron origen al platillo en Puebla, sino también por abrir paso a reinterpretaciones contemporáneas que juegan con las texturas y los maridajes. Si estás buscando dónde reservar para vivir esta experiencia culinaria, aquí te dejamos los lugares clave para esta temporada.

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El valor de esta receta va mucho más allá de las cocinas locales. El chile en nogada fue declarado Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla en mayo de 2024, consolidándose no solo como uno de los máximos símbolos de identidad gastronómica poblana, sino como una expresión viva del patrimonio culinario de todo México.

Para quienes buscan la receta purista -el capeado perfecto, la nogada densa y el relleno con manzana panochera, pera lechera y durazno criollo- hay paradas que nunca fallan en la capital mexicana:

- Nicos (Azcapotzalco)

Un pilar de la cocina tradicional mexicana. Su versión destaca por el uso de ingredientes con denominación de origen y un equilibrio magistral que no abusa del dulzor. El maridaje aquí es un ritual obligatorio. Disfrútalos a partir del 20 de julio.

Dirección: Av. Cuitláhuac 3102, Clavería, Azcapotzalco, 02080, CDMX.

Horarios: Desayuno de 8:00 a 12:00 hrs.; almuerzo de lunes a miércoles de 13:00 a 18:00 hrs. y de jueves a sábado de 13:00 a 20:00 hrs.; domingos de 13:00 a 17:00 hrs.

Teléfono: 55 5396 7090.

- El Cardenal (Centro Histórico)

Fieles a su estilo de cocina de herencia, ofrecen un chile generoso, con una nogada impecable hecha con nuez perfectamente pelada a mano para evitar cualquier nota amarga. Ordena este delicioso platillo a partir del 19 de julio.

Dirección: Palma 23, Centro, Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

Horarios: 8:00?a 18:30 hrs.

Teléfonos: 55 5521 3080, 55 5521 8815 y 55 5521 8817.

Precio: $ 520 MXN.

- Angelopolitano (Roma norte)

El chef Gerardo Quezadas ofrece una de las variedades más ricas de la ciudad. Además de la receta tradicional, cada año sorprende con opciones que incluyen rellenos de pato o variantes sin capear para complacer a todos los comensales.

Dirección: Puebla 151, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

Horarios: martes a sábado de 13:00 a 21:00 hrs. y domingos de 13:00 a 19:00 hrs.

Teléfono: 55 6391 2121.

Precios: $ 495 - 615 MXN.

Propuestas contemporáneas: El giro moderno de los chiles en nogada 2026

Si ya dominas la ruta clásica y este año quieres explorar perfiles de sabor más arriesgados, los restaurantes de cocina de autor han preparado alternativas fascinantes para el consumo de chiles en nogada 2026:

- Azul Histórico

El chef Ricardo Muñoz Zurita es un investigador incansable de este platillo. Su festival anual permite elegir entre diferentes tipos de rellenos (carne de res, cerdo o una magnífica opción vegetariana) y nogadas que varían en su nivel de dulzor y licor.

Dirección: Isabel La Católica 30, Centro, Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

Horarios: desayunos de lunes a domingo de 9:00 a 12:00 hrs.; comidas y cenas de lunes a domingo de 13:00 a 23:00 hrs.

Teléfonos: 55 5510 1316 y 55 5521 3295.

Precio: $ 590 MXN.

- Limosneros (Centro Histórico)

Famosos por su enfoque en la alta cocina mexicana vanguardista, presentan una propuesta donde el juego visual y las texturas crujientes le dan un aire completamente fresco a los sabores tradicionales. Encuéntralos del 15 de agosto al 30 de septiembre.

Dirección: Allende 3, Centro, Cuauhtémoc, 060110, CDMX.

Horarios: lunes a sábado de 13:30 a 22:00 hrs. y domingos de 13:00 a 17:00 hrs.

Teléfono: 55 5521 5576.

Precio: $ 490 MXN.

Identificación del chile en nogada auténtico

¿Cómo identificar un auténtico chile de temporada? El éxito al buscar los mejores chiles en nogada 2026 radica en la temporalidad de sus insumos. Un restaurante comprometido con la calidad culinaria solo ofrecerá este platillo durante los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando la nuez de Castilla fresca, la granada roja y las frutas endémicas de las faldas del Popocatépetl están en su punto óptimo de cosecha.

Huye de los lugares que los ofrecen todo el año utilizando nueces secas o sustitutos procesados; la magia de este ícono barroco está, precisamente, en saber esperar. Además, disfrutarlo es, literalmente, saborear la historia.