Reporta Ojeda más de 2 mdp en ingreso

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Ciudad de México.- El gobierno federal, por medio de la Secretaría Anticorrupción, desclasificó la declaración patrimonial del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, en la que reportó ingresos por más de 2 millones de pesos y dos créditos hipotecarios por 6.3 millones de pesos.

Esto, luego de que El Universal reveló que la declaración del almirante estaba reservada hasta 2030 por cuestiones de seguridad nacional.

En un comunicado, la dependencia federal informó que el 16 de septiembre la Unidad de Transparencia de la Marina le solicitó la desclasificación de diversas declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, derivado de que el Comité de Transparencia de dicha secretaría aprobó la desclasificación de los documentos de 69 funcionarios públicos (militares en activo pertenecientes a la institución).

En su declaración patrimonial, el almirante José Rafael Ojeda reportó ingresos por poco más de 2 millones de pesos y dos créditos hipotecarios por 6.3 millones de pesos.

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En su declaración presentada el pasado 30 de mayo se indica que Ojeda Durán está adscrito actualmente como asesor D en la oficina del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, con el nivel de cargo SM04.

El extitular de Marina también reportó que tiene dos créditos hipotecarios que suman 6.3 millones de pesos.

El primer crédito fue adquirido en diciembre de 2020 por 4.5 millones de pesos y fue otorgado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito). El segundo crédito fue entregado el mismo año por un millón 800 mil pesos y fue otorgado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.

Este viernes, la Secretaría de Marina dio a conocer que el almirante José Rafael Ojeda Durán se encuentra en retiro, no ejerce funciones propias como miembro de la institución y funge como asesor honorario del alto mando de Marina, conforme a un decreto de 1988 que faculta a los exsecretarios a fungir como asesores sin percibir una remuneración.