SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Rescatan a víctimas de trata en Q. Roo

Por EFE

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
Rescatan a víctimas de trata en Q. Roo

Ciudad de México.- Autoridades del estado de Quintana Roo rescataron a 14 mujeres, presuntas víctimas de trata de personas, en su modalidad de prostitución, informó este domingo la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado, la dependencia explicó que el rescate ocurrió en un inmueble localizado en la avenida Miguel Hidalgo, entre las calles 93 y 95 de la Supermanzana 93, del municipio de Benito Juárez, donde encontraron “a las 14 femeninas, todas de nacionalidad mexicana, quienes se dedicaban a fichar y a ofrecer servicios sexuales”.

Según las primeras indagatorias, los clientes pagaban 350 pesos por copa, que incluía la compañía de una de las trabajadoras del lugar, quienes les hacían tocamientos sexuales.

Asimismo, cobraban 500 pesos por un “privado” que constaba de bailar sin ropa y si querían relaciones sexuales debían pagar 2,000 pesos por servicios de 15 minutos, de los que el encargado, de nombre Domingo ‘N’ se quedaba con el 60 por ciento.

Durante el cateo, los agentes encontraron preservativos, dinero en efectivo, así como libretas y una laptop.

Tras el cateo, los agentes colocaron los sellos de aseguramiento correspondiente y el inmueble quedó bajo resguardo de la FGE.

Zócalo se despide de su Megaofrenda

Uruapan exige justicia para su alcalde muerto

Balacera en pleno Día de Muertos, en Coyoacán

Ley no les quita el sueño a franeleros

