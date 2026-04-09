Rescatan con éxito a Francisco Zapata

EL ROSARIO, Sin.- “Yo no perdía la fe”, dijo el minero Francisco Zapata Nájera a los buzos del Ejército que lo encontraron al interior de la mina Santa Fe, en Sinaloa, y que finalmente lo sacaron el miércoles.

No todo fueron buenas noticias, también se informó que se encontró a un tercer minero sin vida.

El rescate

Francisco Zapata fue localizado el martes con vida dentro de la mina Santa Fe y rescatado con éxito la mañana de este miércoles.

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El hombre, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, salió de la mina alrededor de las 10:36 horas, tras permanecer 14 días atrapado.

Su presencia con vida fue registrada el martes a las 13:50 horas, tras lo cual se activaron protocolos de rescate en condiciones de máxima seguridad y (se) mantuvo la operación de bombeo en la zona para reducir el nivel del agua y permitir una movilización segura, informó el Comando Unificado encargado de la operación.

Precisó que cuando las brigadas especializadas determinaron existían condiciones favorable, Francisco Zapata fue rescatado.

“Previamente a su ascenso recibió una valoración médica dentro de la mina como parte de los protocolos de seguridad activados por las brigadas de emergencia. Una vez en la superficie, personal paramédico realizó su estabilización inmediata para posteriormente trasladarlo en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán”, donde recibió atención especializada, se informó en un comunicado.

El Comando Unificado también informó de la localización de un tercer minero que estaba sin vida, por lo que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, para su identificación oficial.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró “una noticia increíble” el anuncio de la localización con vida de Francisco Zapata.

Explicó que fueron los buzos quienes lo encontraron en “un lugar donde había mucha agua”, por lo que se tuvo que realizar un bombeo para poder sacarlo.

Tras darse a conocer la noticia del rescate del minero, la Presidenta publicó un mensaje en redes sociales en el que reconoció la labor de los integrantes del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército.