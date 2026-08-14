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Alejandra Guzmán cancela concierto en Chihuahua

La seguridad y respeto a los fans motivaron la cancelación del evento en el Estadio Manuel Almanza

Por El Universal

Agosto 14, 2026 04:25 p.m.
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Alejandra Guzmán cancela concierto en Chihuahua
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      Alejandra Guzmán canceló el concierto que tenía programado para el próximo 22 de agosto en el Estadio "Manuel Almanza", en Chihuahua, como parte de "Los Que Nos Quedamos Tour 2026", debido al incumplimiento de obligaciones financieras, de producción y logísticas por parte de la empresa promotora local.


      La cantante compartió un comunicado en sus redes sociales en el que informó que la decisión es irrevocable y aclaró que la situación está fuera de su control y del de su equipo de representación.

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      "Lamentamos profundamente informar la cancelación del concierto de Alejandra Guzmán programado para el próximo 22 de agosto en el Estadio Manuel Almanza en Chihuahua, Chih.", se lee en el comunicado.
      De acuerdo con el documento, la cancelación se debe al incumplimiento de las obligaciones financieras, de producción y logísticas por parte de la empresa encargada de organizar el espectáculo.
      "La seguridad, la seriedad y el respeto absoluto hacia los fans, son prioridades inquebrantables que no pueden garantizarse bajo las condiciones actuales presentadas por los organizadores locales", señala el comunicado.
      Las personas que adquirieron boletos para el concierto del 22 de agosto en Chihuahua podrán solicitar su reembolso directamente con Monoticket, boletera encargada de la venta, distribución y control de accesos.
      El proceso de devolución será anunciado próximamente a través de los canales oficiales de la empresa.
      A través del mismo mensaje, Alejandra Guzmán aclaró que la cancelación corresponde únicamente al concierto programado en Chihuahua, especificó que todo sigue adelante para el show en Ciudad Juárez.

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