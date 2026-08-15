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Nacional

Hallan y reconocen restos humanos en zona montañosa de Veracruz

El hallazgo ocurrió entre Cuitláhuac y La Tinaja, en la carretera Córdoba-Veracruz.

Por El Universal

Agosto 15, 2026 09:23 p.m.
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Hallan y reconocen restos humanos en zona montañosa de Veracruz
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- Los restos de una persona localizados el pasado lunes 10 de agosto en la zona montañosa central de Veracruz fueron identificados como los de Zarahi Chávez Morales, de 42 años, quien permanecía desaparecida desde el 3 de agosto.

      Hallazgo y reconocimiento de los restos

      El hallazgo de los restos humanos, metidos en bolsas negras, ocurrió el lunes pasado en las inmediaciones de la carretera federal Córdoba-Veracruz, en el tramo entre Cuitláhuac y La Tinaja.

      Familiares de la víctima identificaron a la mujer, reportada como desaparecida el 3 de agosto cuando emprendería un viaje a la ciudad de Puebla. La última vez que supieron de ella se encontraba en un puesto de antojitos y había abordado un taxi.

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