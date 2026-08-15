Hallan y reconocen restos humanos en zona montañosa de Veracruz
El hallazgo ocurrió entre Cuitláhuac y La Tinaja, en la carretera Córdoba-Veracruz.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- Los restos de una persona localizados el pasado lunes 10 de agosto en la zona montañosa central de Veracruz fueron identificados como los de Zarahi Chávez Morales, de 42 años, quien permanecía desaparecida desde el 3 de agosto.
Hallazgo y reconocimiento de los restos
El hallazgo de los restos humanos, metidos en bolsas negras, ocurrió el lunes pasado en las inmediaciones de la carretera federal Córdoba-Veracruz, en el tramo entre Cuitláhuac y La Tinaja.
Familiares de la víctima identificaron a la mujer, reportada como desaparecida el 3 de agosto cuando emprendería un viaje a la ciudad de Puebla. La última vez que supieron de ella se encontraba en un puesto de antojitos y había abordado un taxi.
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Investigación oficial y acciones de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado inició una investigación de los hechos para determinar el móvil del crimen y a los probables responsables.
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