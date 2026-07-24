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Nacional

Alcalde de Temoac era investigado por nexos con el crimen

Autoridades federales y estatales trabajan coordinadamente para esclarecer el homicidio

Por El Universal

Julio 24, 2026 09:33 a.m.
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Alcalde de Temoac era investigado por nexos con el crimen
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      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, asesinado en una oficina cercana al Palacio Municipal, se encontraba bajo investigación por presuntos vínculos con células delictivas que operan en la región oriente de Morelos.

      Detalles confirmados

      Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Cuernavaca, el funcionario federal calificó el crimen como "lamentable" y expresó la solidaridad del Gobierno de México con la familia del edil y con los habitantes del municipio.

      "Las instituciones del Gabinete de Seguridad han establecido una coordinación estrecha con la Fiscalía General del Estado de Morelos para contribuir al esclarecimiento de estos hechos y detener a los responsables", señaló.

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      De acuerdo con la Fiscalía estatal, Lavín Romero fue asesinado por dos hombres que ingresaron al inmueble con cascos de motociclista, se dirigieron directamente al lugar donde se encontraba el alcalde, le dispararon a quemarropa y posteriormente huyeron.

      Acciones de la autoridad

      García Harfuch detalló que, como parte de las investigaciones, las autoridades locales aseguraron las oficinas del gobierno municipal de Temoac para preservar indicios y fortalecer las líneas de investigación.

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      El titular de la SSPC añadió que las instituciones federales y estatales continúan desarrollando trabajos de inteligencia para esclarecer plenamente el homicidio y capturar a todos los responsables.

      Alcalde de Temoac bajo investigación previo a su homicidio: Harfuch

      Además, reveló que el presidente municipal estaba siendo investigado por posibles nexos con las células criminales conocidas como "Los Aparicio" y "Los Huazulco", relacionadas con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos.

      "Estos antecedentes son valorados con la Fiscalía como parte de las investigaciones", indicó.

      Harfuch recordó que dentro de esas indagatorias ya habían sido detenidos familiares del alcalde, entre ellos su suegra, Andrea "N", identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de las estructuras criminales, así como su suegro.

      El secretario también señaló que Lavín Romero había sufrido una agresión en enero de este año, hecho que originó trabajos de investigación por parte de las autoridades.

      Pese al asesinato del edil, García Harfuch aseguró que las operaciones para combatir a los generadores de violencia en Morelos continuarán sin interrupciones.

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