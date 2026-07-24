logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Hay muchos más relacionados con empresa de Ruffo", advierte Sheinbaum

Informó que la investigación abarca varias empresas que almacenaban y distribuían combustible ilegalmente

Por El Universal

Julio 24, 2026 09:50 a.m.
A
Hay muchos más relacionados con empresa de Ruffo, advierte Sheinbaum
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue con las investigaciones ante el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y la empresa Ingemar por presunto huachicol fiscal.

      En su conferencia mañanera de este viernes en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo mencionó que de acuerdo con las investigaciones, "hay muchos otros relacionados con esta empresa".

      En su edición de este viernes, EL UNIVERSAL publica que hay 11 empresas en red de huachicol fiscal de Ingemar, según la FGR a cargo de Ernestina Godoy: "De acuerdo con la causa penal, las compañías participaron en el tráfico de combustible con Ingemar, de la que Ernesto Ruffo era socio. De estas, cuatro son destinatarias: a quienes se les entregaba el hidrocarburo, se almacenaba y comercializaba. Las entidades mercantiles simulaban una serie de actos para justificar la cesión de propiedad de los petrolíferos y su ilegal distribución".

      LEA TAMBIÉN

      Descartan bloqueo de cuentas a hija de Ruffo Appel

      La investigación de la FGR excluye a Verónica de cualquier solicitud de inmovilización financiera, informan

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Lo que todos conocemos, que difundió la Fiscalía, es que no solo se trata de un número de ferrotanques o de tanques que venían en ferrocarril y nada más, sino que la Fiscalía investiga estos ferrotanques, que pasaron la frontera sin declarar la cantidad de diésel que traían, sino que hay muchos otros relacionados con esta empresa que también lo hicieron, ya con las investigaciones.

      "Por eso la investigación duró un año y después cómo se almacenaba este combustible y cómo se distribuía a las gasolineras, y ahí es donde hay una investigación para mucho más empresas, empresarios que están vinculados con esta red de contrabando de combustibles y distribución de los mismos", explicó la mandataria federal.

      Recalcó que sigue la investigación de la Fiscalía General de la República.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hay muchos más relacionados con empresa de Ruffo, advierte Sheinbaum
      Hay muchos más relacionados con empresa de Ruffo, advierte Sheinbaum

      "Hay muchos más relacionados con empresa de Ruffo", advierte Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Informó que la investigación abarca varias empresas que almacenaban y distribuían combustible ilegalmente

      Alcalde de Temoac era investigado por nexos con el crimen
      Alcalde de Temoac era investigado por nexos con el crimen

      Alcalde de Temoac era investigado por nexos con el crimen

      SLP

      El Universal

      Autoridades federales y estatales trabajan coordinadamente para esclarecer el homicidio

      Ataque armado en puerto de Mazatlán deja 3 muertos
      Ataque armado en puerto de Mazatlán deja 3 muertos

      Ataque armado en puerto de Mazatlán deja 3 muertos

      SLP

      El Universal

      Fuerzas federales y estatales desplegaron un intenso operativo; capturan a un civil

      Revelan detalles sobre el asesinato de alcalde
      Revelan detalles sobre el asesinato de alcalde

      Revelan detalles sobre el asesinato de alcalde

      SLP

      El Universal