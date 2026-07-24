"Hay muchos más relacionados con empresa de Ruffo", advierte Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue con las investigaciones ante el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y la empresa Ingemar por presunto huachicol fiscal.

En su conferencia mañanera de este viernes en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo mencionó que de acuerdo con las investigaciones, "hay muchos otros relacionados con esta empresa".

En su edición de este viernes, EL UNIVERSAL publica que hay 11 empresas en red de huachicol fiscal de Ingemar, según la FGR a cargo de Ernestina Godoy: "De acuerdo con la causa penal, las compañías participaron en el tráfico de combustible con Ingemar, de la que Ernesto Ruffo era socio. De estas, cuatro son destinatarias: a quienes se les entregaba el hidrocarburo, se almacenaba y comercializaba. Las entidades mercantiles simulaban una serie de actos para justificar la cesión de propiedad de los petrolíferos y su ilegal distribución".

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"Lo que todos conocemos, que difundió la Fiscalía, es que no solo se trata de un número de ferrotanques o de tanques que venían en ferrocarril y nada más, sino que la Fiscalía investiga estos ferrotanques, que pasaron la frontera sin declarar la cantidad de diésel que traían, sino que hay muchos otros relacionados con esta empresa que también lo hicieron, ya con las investigaciones.

"Por eso la investigación duró un año y después cómo se almacenaba este combustible y cómo se distribuía a las gasolineras, y ahí es donde hay una investigación para mucho más empresas, empresarios que están vinculados con esta red de contrabando de combustibles y distribución de los mismos", explicó la mandataria federal.

Recalcó que sigue la investigación de la Fiscalía General de la República.