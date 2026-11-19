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Cada 19 de noviembre, el calendario marca una fecha dedicada a los hombres, pero su propósito va más allá de una felicitación.

El Día Internacional del Hombre busca reconocer sus aportaciones a la sociedad, impulsar modelos masculinos positivos y poner sobre la mesa problemas que suelen quedar fuera de la conversación, como la salud mental, el suicidio y la violencia.

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Pero ¿por qué se eligió precisamente el 19 de noviembre para esta celebración y cuál es su origen? La fecha tiene una historia que comenzó varios años antes de alcanzar reconocimiento internacional.El Día Internacional del Hombre tiene sus antecedentes en 1992, cuando, de acuerdo con la UNAM, el profesor Thomas Oaster impulsó la iniciativa de establecer una jornada dedicada a reconocer las experiencias y contribuciones masculinas.Sin embargo, fue hasta 1999 cuando la celebración adquirió proyección internacional. Ese año, el Comité Internacional del Hombre promovió su conmemoración en Trinidad y Tobago, desde donde comenzó a extenderse a otras partes del mundo.Antes de que la fecha lograra esta difusión, ya se habían realizado celebraciones independientes en países como Canadá, Francia, Estados Unidos, Colombia y China. No obstante, aquellas iniciativas no consiguieron establecer una convocatoria internacional que se mantuviera de manera coordinada.De acuerdo con los planteamientos de la UNAM, esta fecha se sostiene sobre tres ejes principales que buscan cambiar la manera en que se aborda la participación masculina en la sociedad.Uno de ellos es promover modelos masculinos positivos, destacando a hombres que llevan una vida basada en la honestidad, el respeto y la responsabilidad. La intención es mostrar que la masculinidad también puede construirse desde el cuidado, la empatía y las relaciones saludables.Otro propósito consiste en reconocer las aportaciones de los hombres a la sociedad. Esto incluye su participación en las comunidades, las familias, el matrimonio, la crianza de los hijos y la protección del medio ambiente.El tercer eje está relacionado con la salud y el bienestar integral. La conmemoración busca llamar la atención sobre las dificultades físicas, emocionales, sociales y espirituales que enfrentan los hombres, así como la importancia de atenderlas oportunamente.De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hombres de la región de las Américas tienen una expectativa de vida entre cinco y siete años menor que las mujeres.Esta diferencia está relacionada con distintas causas de mortalidad, entre ellas las enfermedades no transmisibles, la diabetes, el VIH/SIDA y los padecimientos cardiovasculares.A estos factores se suman los accidentes de tránsito, los suicidios, las lesiones y la violencia, situaciones que representan importantes desafíos para la salud pública.