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Cuatro municipios de San Luis Potosí tienen zonas de importancia ecológica bajo evaluación para determinar si pueden incorporarse a esquemas de protección ambiental, aunque todavía no existe una declaratoria ni se han precisado las superficies que podrían quedar sujetas a conservación.

Se trata de espacios ubicados en Tanlajás, Xilitla, Tamazunchale y Alaquines, además de un parque urbano cuya ubicación no fue identificada por las autoridades estatales.

Los sitios fueron analizados durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, en la que se revisaron sus características ambientales y las posibilidades de establecer mecanismos para conservarlos.

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Uno de los aspectos abordados fue la situación de los propietarios de los terrenos, pues cualquier procedimiento para establecer nuevas áreas naturales protegidas deberá incluir consultas con las comunidades y los sectores involucrados, además de garantizar certeza jurídica sobre la propiedad.

En la reunión participó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), aunque no se informó qué dependencia realizará los estudios técnicos ni cuándo podrían presentarse propuestas formales de protección.

Tampoco se detalló la extensión de las zonas evaluadas, su régimen de propiedad ni las especies o ecosistemas específicos que se busca preservar.

Por ahora, la revisión se mantiene en una etapa de análisis, sin que se hayan anunciado nuevas declaratorias de áreas naturales protegidas en la entidad.