logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¿Sabías qué?

Fotogalería

¿Sabías qué?

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sale segundo de Lemus

Por El Universal

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Sale segundo de Lemus
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- De acuerdo con información disponible en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), Salvador Zamora Zamora, exsecretario general de Gobierno en Jalisco, posee una concesión de agua para uso agrícola desde agosto de 2022, cuando se desempeñaba como presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga por segunda vez consecutiva.

      En los registros consultados por El Universal se asienta que el volumen de aguas nacionales por año asignado al título de concesión número 846409, registrado a nombre de Zamora, corresponde a 90 mil metros cúbicos anuales; equivalente a la cantidad necesaria para llenar 36 albercas olímpicas.

      Se trata de un permiso para aprovechamiento de aguas subterráneas en el área de Tlajomulco de Zúñiga (municipio que presidió entre 2018 y 2024), cuyo flujo de agua proviene de la región hidrológica Lerma-Santiago, específicamente de la cuenca 206 del acuífero de Toluquilla, identificado con el número 1402 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      El secretario de Gobierno cuenta con un negocio de ganadería y agricultura por el que recibió, durante 2025, dos millones 814 mil 150 pesos, que representan más del doble de su sueldo anual por el cargo que tenía en Jalisco. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        INE anuncia salida de Taddei y borra comunicado
        INE anuncia salida de Taddei y borra comunicado

        INE anuncia salida de Taddei y borra comunicado

        SLP

        El Universal

        La consejera presidenta del INE renuncia en un contexto complicado.

        Noroña defiende a Taddei; Huerta exige su salida
        Noroña defiende a Taddei; Huerta exige su salida

        Noroña defiende a Taddei; Huerta exige su salida

        SLP

        El Universal

        El senador Noroña califica las críticas a Taddei como estrategia política.

        Canacar mantiene paro; Segob exige diálogo
        Canacar mantiene paro; Segob exige diálogo

        Canacar mantiene paro; Segob exige diálogo

        SLP

        El Universal

        Cámara del Autotransporte se niega a dialogar con el gobierno.

        No debe haber corrupción ni privilegios en la 4T, insiste Sheinbaum
        No debe haber corrupción ni privilegios en la 4T, insiste Sheinbaum

        No debe haber corrupción ni privilegios en la 4T, insiste Sheinbaum

        SLP

        El Universal

        El director del Infonavit informó sobre la estabilidad financiera y el apoyo a miles de familias en Michoacán.