Sale segundo de Lemus

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- De acuerdo con información disponible en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), Salvador Zamora Zamora, exsecretario general de Gobierno en Jalisco, posee una concesión de agua para uso agrícola desde agosto de 2022, cuando se desempeñaba como presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga por segunda vez consecutiva.

En los registros consultados por El Universal se asienta que el volumen de aguas nacionales por año asignado al título de concesión número 846409, registrado a nombre de Zamora, corresponde a 90 mil metros cúbicos anuales; equivalente a la cantidad necesaria para llenar 36 albercas olímpicas.

Se trata de un permiso para aprovechamiento de aguas subterráneas en el área de Tlajomulco de Zúñiga (municipio que presidió entre 2018 y 2024), cuyo flujo de agua proviene de la región hidrológica Lerma-Santiago, específicamente de la cuenca 206 del acuífero de Toluquilla, identificado con el número 1402 por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El secretario de Gobierno cuenta con un negocio de ganadería y agricultura por el que recibió, durante 2025, dos millones 814 mil 150 pesos, que representan más del doble de su sueldo anual por el cargo que tenía en Jalisco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí