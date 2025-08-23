San Fernando, 15 años de brutal impunidad

Ciudad de México.- La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010, marcó un parteaguas en el país: se visibilizó la tragedia, la violencia cotidiana que sufren cientos de miles de extranjeros durante su tránsito por México rumbo a Estados Unidos; también se cumplen 15 años de impunidad y de una “verdad oficial” endeble que no ha logrado la justicia para los sobrevivientes y sus familias.

Un informe de la Fundación para la Justicia expone que la masacre sucedió en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, en plena guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón, “con el hallazgo de 72 personas migrantes asesinadas al aire libre, en una bodega abandonada, lo que destapó el horror, hasta entonces silencioso, de migrar por México”.

Las 72 personas migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, fueron encontradas atadas y ejecutadas.

Los hechos fueron atribuidos por el gobierno al crimen organizado; sin embargo, aún permanecen muchas incógnitas respecto a las circunstancias de los hechos, del hallazgo, a los sobrevivientes y a la responsabilidad estatal. Hasta el momento, 63 víctimas fatales han sido identificadas, originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su momento, fueron consignadas 15 personas por los hechos; no obstante, hasta el año 2021 se emitieron las dos primeras sentencias en contra de dos implicados por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos para uno de ellos, y por delincuencia organizada y portación de arma de fuego para el otro.