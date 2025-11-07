Se busca homologar las sanciones por abuso

Ciudad de México.- Tras el acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum por calles del Centro Histórico, el gobierno presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual, que busca fortalecer la respuesta institucional, sobre todo en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, expuso que el documento plantea que el abuso sexual sea un delito grave y sancionado en todas las entidades del país, ante una falta de homologación.

“Buscar que (...) el delito de abuso sexual sea similar en todas las entidades de la República, para que la sanción sea contundente y para que las mujeres sepan que pueden denunciar cuando viven esta situación”, dijo Hernández.

Al indicar que se priorizará la ruta de homologación o tipificación del delito, refirió que se seguirá dando acompañamiento a los Congresos locales para que en todas las entidades federativas la protección legal exista de la misma forma. Y reconoció que el mayor reto es que ministerios públicos, fiscalías, jueces y juezas actúen con perspectiva de género, y con sensibilidad cuando una mujer acude a denunciar ante las autoridades.

Hizo un llamado a los hombres a pensar que todas las conductas que se han normalizado con el tiempo “en realidad son parte de estas expresiones machistas, o que incomodan, o que violentan a una mujer”.