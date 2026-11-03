Se desploma una avioneta privada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Durante la mañana de este 2 de noviembre de 2026, una aeronave privada se desplomó en la capital del estado de Hidalgo pocos minutos después de despegar. El percance ocurrió en las inmediaciones de la colonia Venta Prieta, muy cerca de la avenida El Tezontle y de las instalaciones de la 18ª Zona Militar.

De acuerdo con informes oficiales de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el saldo de este siniestro confirmó el fallecimiento de dos personas, quienes realizaban labores de piloto y copiloto en la unidad.

"De acuerdo con la información preliminar, a las 09:31 horas, durante la fase de ascenso inicial, la aeronave se precipitó a tierra aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista, impactando sobre la avenida Tezontle, en la colonia Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo", detalló la dependencia en un comunicado,

Según los registros del inventario aeronáutico civil de la AFAC, el vehículo aéreo involucrado era un modelo monomotor Cessna T210N con matrícula XB-AZG y número de serie 21064098.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades identificaron a las víctimas como Moisés González Meléndez y José Jaime Jarkin Ramos, de igual forma la aeronave inició su itinerario desde el Aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana en Pachuca con destino programado hacia Morelos.

Sin embargo, perdió el control a baja altitud y cayó sobre terrenos urbanos, lo que provocó el incendio inmediato de la estructura al momento del impacto con el suelo.

Tras la alerta emitida por vecinos del sector del accidente y personal militar de la zona, los servicios de rescate y bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego y asegurar el perímetro.

Con base en los protocolos de aviación civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los peritos aeronáuticos iniciaron el levantamiento de restos para determinar las causas técnicas del desplome.