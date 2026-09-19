Se expande el mercado ilegal de fármacos

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Ciudad de México.- La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) estima que el mercado ilegal de medicinas e insumos con productos caducados, robados y falsificados alcance los 38 mil 500 millones de pesos al cierre de 2026.

Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), señaló que una de las vías de incursión de medicamentos falsificados es la frontera sur, con productos irregulares que incluso llegan de China e India.

Pero el mercado irregular se abastece también con el robo de medicamentos, por lo cual resaltó los resultados de distintos operativos implementados por las autoridades federales, en los que se desmanteló una red de robo de transporte de carga, ya que la vía México-Veracruz era una de las rutas donde más robo de mercancías se registraron.

Dijo que hubo un crecimiento de 6% respecto al año anterior, derivado principalmente del desarrollo tecnológico usado por grupos de la delincuencia que generan perfiles falsos, videos donde se suplantan identidades de personas públicas o especialistas médicos, además de un desarrollo cada vez más sofisticado de empaques.

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