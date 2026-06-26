Sheinbaum defiende transparencia patrimonial de Gertz Manero
El exfiscal general posee 13 bienes inmuebles y un Rolls Royce adquirido de contado
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Luego que Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República (FGR) y actual embajador de México en Reino Unido, informara en su declaración patrimonial que es dueño de varias casas y carros de lujo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el exfiscal ha sido transparente y que declaró que su fortuna proviene de su trabajo y herencia de su familia.
Declaración patrimonial y transparencia según Claudia Sheinbaum
A pregunta expresa en conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que "malo sería" que el embajador mexicano tuviera patrimonio y que no lo hiciera público.
"Él lo declaró. La información viene de una declaración de él de su patrimonio, y él dice que el patrimonio viene de su familia, de lo que él ha adquirido. Entonces él fue transparente y declaró su patrimonio.
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"Es su patrimonio y él lo declaró. Hay total transparencia por parte de él de su patrimonio. Malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara. Entonces pues es un patrimonio que él declara y que él tiene", dijo la titular del Ejecutivo.
Detalles del patrimonio declarado por Alejandro Gertz Manero
-"¿No lo ve mal?", se le preguntó en Palacio Nacional.
-"Él lo hace público, él dice cómo lo adquirió. Entonces es transparente", respondió.
En su declaración patrimonial, Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República (FGR) y hoy embajador de México en el Reino Unido, posee 13 bienes inmuebles -entre casas, departamentos y terrenos-; autos de lujo donde destaca un Rolls Royce que compró de contado por 2.7 millones de pesos; y 15 cuentas bancarias, algunas de ellas en EU, España, y Suiza.
Alejandro Gertz Manero revela patrimonio en declaración pública
Entre los bienes destacan propiedades heredadas, un edificio completo y un inmueble en Madrid adquirido hace más de una década.
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