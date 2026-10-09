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Liga MX retoma su actividad con dos partidos este viernes

Toluca busca mantener el superliderato mientras León y Puebla luchan por entrar a la Liguilla.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 10:17 a.m.
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Liga MX retoma su actividad con dos partidos este viernes
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      Este viernes, se reanuda la actividad del Apertura 2026 con la Liga MX, con dos partidos.

      Luego de la pausa por la Fecha FIFA, hoy se pone en marcha una nueva jornada del futbol mexicano.

      Liga MX jornada 11 Apertura 2026

      La Fecha 11 arranca este día, por lo que cada vez está más cerca la Fiesta Grande de nuestro balompié nacional.

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      El Puebla, el León, los Tigres y el Toluca son los cuatro equipos que entran en acción.

      Objetivos y posiciones de los equipos

      La Fiera tiene el objetivo de quedarse con la victoria para afianzarse en la parte alta de la tabla e, incluso, seguir peleando por el primer lugar.

      Por su parte, los Diablos Rojos tratarán de conservar el superliderato y asegurar lo más pronto posible su clasificación a la Liguilla.

      Mientras que La Franja y los Felinos tienen la obligación de ganar para no quedarse fuera de los ocho primeros lugares.

      Horarios y canales para ver en vivo hoy los partidos de la Liga MX

      · Puebla vs León

      · Fecha: Viernes 9 de octubre

      · Hora: 19:00

      · Estadio: Cuauhtémoc

      · Transmisión: ESPN/Disney+ Premium

      · Tigres vs Toluca

      · Fecha: Viernes 9 de octubre

      · Hora: 21:00

      · Estadio: Universitario

      · Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

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