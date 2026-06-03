Alemania pierde escaños en Consejo de Seguridad tras votación

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NACIONES UNIDAS (AP) — Portugal y Austria derrotaron a Alemania el miércoles por escaños en el Consejo de Seguridad de la ONU, en una contienda muy disputada tras una intensa campaña.

Los 10 escaños rotatorios del Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros, están asignados a distintas regiones del mundo. La asamblea elige cada año, mediante votación secreta, a cinco países para mandatos de dos años junto a los cinco miembros permanentes del consejo con poder de veto — Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia.

En la otra contienda disputada, tras cuatro rondas de votación en la Asamblea General, integrada por 193 miembros, Kirguistán derrotó a Filipinas por 143-49 y se incorporará al consejo por primera vez.

Zimbabue, el candidato africano, y Trinidad y Tobago, candidato del Caribe, no tuvieron oponentes y ambos fueron elegidos con más de 180 votos.

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En la carrera por los dos escaños del grupo de naciones mayormente occidentales, Portugal recibió 134 votos y Austria 131, mientras que Alemania, la potencia económica de Europa que había cumplido seis mandatos previos en el consejo, obtuvo 104 votos.

"Obviamente estamos decepcionados por el resultado", declaró a reporteros el ministro de exteriores alemán Johann Wadephul. Dijo que Rusia hizo campaña contra Alemania debido a su apoyo a Ucrania. "Quizás también perdimos votos porque Alemania debe siempre asumir una responsabilidad especial hacia Israel con respecto al conflicto en el Medio Oriente".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria señaló que su elección coronó una campaña de 15 años y constituye una "fuerte señal internacional de confianza" en el país.

El ministro de Relaciones Exteriores de Kirguistán, Jeenbek Kulubayev, dijo a los periodistas que "entendemos que ahora es un momento turbulento" y señaló que Kirguistán trabajará junto con otros miembros del consejo.

Los cinco nuevos miembros ocuparán sus escaños el 1 de enero. Reemplazarán a Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia.

La Carta de la ONU encomienda al Consejo de Seguridad garantizar la paz y la seguridad internacionales, pero ha fracasado en los tres grandes conflictos actuales debido al poder de veto de Rusia sobre Ucrania y al de Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, a menudo sobre Gaza y sobre Irán.

Durante décadas se han hecho esfuerzos para reformar el Consejo de Seguridad a fin de que refleje las realidades geopolíticas del mundo actual, y no las de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial de hace 80 años, cuando se creó Naciones Unidas. Pero todos han fracasado, aunque hay un nuevo intento en marcha.