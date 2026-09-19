Sedena ha inhibido 4 drones en la frontera

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Irapuato, Gto.- Como parte de la Operación Águila Alta, que se realiza en conjunto con las autoridades estadounidenses, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, reportó que hasta el momento se han inhibido cuatro drones en la frontera.

En la mañanera de este viernes en Irapuato, Guanajuato, el titular de la Sedena puntualizó que los cuatro drones fueron inhabilitados del lado mexicano.

Expuso que estas aeronaves no tripuladas no están equipadas con armas ni explosivos, sino que son comerciales y se usan para vigilar las rutas que utilizan los traficantes de personas y las actividades de las autoridades de Estados Unidos.

Comentó que en lo que va de esta operación, las autoridades de Estados Unidos no han inhibido ningún dron.

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"El personal militar tuvo una reunión esta semana precisamente con las autoridades [estadounidenses]. Ellos no han inhibido ningún dron en el tiempo (...) [de] la Operación Águila Alta", refirió. Agregó que la operación inició el pasado 7 de septiembre y concluirá el próximo día 21.

Sobre la inhibición de un dron que reportó la noche de jueves la Sedena, el secretario Ricardo Trevilla Trejo explicó que las autoridades estadounidenses lo localizaron en su territorio, "lo inhibieron y regresó a territorio mexicano".