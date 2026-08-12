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Rosa Icela Rodríguez coordina Mesa para apoyar a personas privadas de la libertad

La Secretaría de Gobernación coordina con entidades para facilitar amnistías y preliberaciones.

Por El Universal

Agosto 12, 2026 08:13 p.m.
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Rosa Icela Rodríguez coordina Mesa para apoyar a personas privadas de la libertad
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó acerca de la instalación de la Mesa de Libertad y Acceso a la Justicia en dicha dependencia.

      Acciones de la autoridad

      La funcionaria indicó que con esta Mesa se coordinarán esfuerzos con el sistema penitenciario y las entidades con el objeto de que personas privadas de la libertad que están en condiciones de vulnerabilidad puedan ser beneficiarias de los mecanismos de amnistía, preliberación o cambios de medida cautelar.

      "La justicia también se construye con sensibilidad, dignidad y sentido humano", comentó a través de redes sociales.

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      ¿Qué declararon las autoridades sobre la situación penitenciaria?

      El pasado martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, admitió que hay centros de reclusión en el país que cuentan con sobrepoblación, además que se revisan beneficios desde la Consejería Jurídica de Presidencia.

      "Para poder generar las liberaciones de personas que están presas por robo, por delitos menores, y que continúan; o personas que no tienen sentencia y que todavía están detenidas (...).

      "Estamos viendo si se requieren algunas modificaciones jurídicas que nos permitan que las personas que están por delitos menores o que llevan ya muchos años sin sentencia, pueda acelerarse su proceso", dijo la mandataria federal.

      También indicó que se buscan construir seis nuevos espacios de detención, pero todavía no se tienen los recursos "ni sabemos exactamente cuánto habría que destinarle".

      "Los trabajaríamos con los estados de la República porque a nivel federal todavía hay... no está, digamos... completamente saturada los Centros de Detención en Federal; pero a nivel estatal, sí hay estados con una sobrepoblación importante.

      "Entonces, iniciaríamos probablemente con seis entidades de la República, en coordinación con los estados, para poder iniciar la construcción de nuevos Centros que tuvieran, además una visión distinta de cómo fueron construidos los últimos", refirió.

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