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Eduin Caz respalda a Ese Pérez tras polémica en LCDLFM

La polémica entre Ese Pérez y Masad Altamimi generó reacciones divididas entre seguidores del reality y respaldo de Eduin Caz.

Por El Universal

Agosto 12, 2026 08:11 p.m.
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Eduin Caz respalda a Ese Pérez tras polémica en LCDLFM
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      Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, salió en defensa de Ese Pérez, quien participa en la cuarta temporada de "La casa de los famosos México", luego de la polémica que protagonizó con Masad Altamimi, participante de origen saudí.

      "Usted siga siendo auténtico como lo es. Que nadie me lo humille mi sangre. Al rato vemos a quién le echa la vuelta", escribió Caz en Instagram junto a fotografías en las que aparece posando con un cartón que tiene la imagen del creador de contenido.

      En los últimos años, ambos han mostrado su cercanía a través de transmisiones en vivo y colaboraciones. Incluso, Pérez ha acompañado al cantante durante algunas de sus giras, reuniones y celebraciones privadas.

      El propio Ese Pérez ha hablado sobre la influencia que Caz ha tenido en su vida y ha señalado que el cantante lo ha impulsado a convertirse en una mejor versión de sí mismo, además de motivarlo a modificar algunos hábitos y cuidar su salud.

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      Una de las situaciones que ha generado tensión entre los habitantes de la casa está relacionada con la participación de algunos concursantes en las tareas del hogar. Durante una de las discusiones del domingo pasado, Pérez cuestionó a Masad por no involucrarse en estas actividades y le dijo:

      "Nunca te he visto lavar un baño, nunca te he visto lavar una regadera, yo no sé si tu religión no te lo permite".

      Ante el comentario, Masad Altamimi pidió respeto hacia su cultura y señaló que Pérez ya había realizado anteriormente expresiones que consideró ofensivas. Entre ellas mencionó una en la que, según recordó, el creador de contenido sugirió que Masad "iba a enseñarles a hacer bombas", que recurre a estereotipos relacionados con Medio Oriente y la comunidad musulmana.

      Masad también respondió a Pérez durante el enfrentamiento con la frase: "Atrás de mí, siempre tu lugar".

      Las declaraciones provocaron reacciones divididas entre los seguidores del programa. Algunos usuarios criticaron a Pérez y pidieron que la televisora se pronunciara sobre sus comentarios, mientras que otros señalaron que Masad también ha protagonizado discusiones dentro de la casa y ha utilizado expresiones ofensivas hacia sus compañeros, entre ellas llamarles "cerdos".

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