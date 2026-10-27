Ruth González pide licencia al Senado tras dar su informe

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Un día después de haber realizado su segundo informe de labores, la senadora por el partido Verde Ecologista de México, Ruth González Silva tramitó una licencia de dos días para ausentarse de su cargo.

La página del Senado de la República indica que la legisladora potosina estará de licencia para ausentarse de su cargo este martes 27 y el miércoles 28 de octubre.

La solicitud de González Silva se tramitó en la sesión de hoy del Senado y fue aprobada por votación económica.

Sería la tercera licencia que pide en lo que va de este periodo legislativo. La primera ocurrió del 10 al 22 de abril de 2025 y la segunda del 28 al 29 de mayo de este año.

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El lugar de la senadora en la sesión de hoy lo ocupó su suplente, la directora del DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado.