Dan prisión preventiva al alcalde de Cuautla, Morelos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CUERNAVACA, Mor., junio 2 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús Corona, alcalde de Cuautla, Morelos, bajo la presunción de estar vinculado a una red de funcionarios municipales con nexos con el crimen organizado.

Fiscalía acusa a alcalde de delincuencia organizada

Un juez de control ordenó su reclusión inmediata en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 "CPS Sonora".

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló la imputación penal en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora. La FGR acusa formalmente al funcionario por la posible comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles del proceso legal y captura

La FGR informó que la defensa legal del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para retrasar la vinculación a proceso, razón por la cual el juzgador dictó la permanencia obligatoria en el penal federal de máxima seguridad hasta que se defina su situación jurídica.

La captura de Jesús "N" derivó de un despliegue del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN). En el análisis y la ejecución del arresto intervinieron el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).