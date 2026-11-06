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Dichos contra Somos, respaldados con pruebas: Sheinbaum

Sheinbaum responde a Lorenzo Córdova y pide pruebas sobre supuesto encubrimiento a militantes de Morena.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 10:45 a.m.
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Dichos contra Somos, respaldados con pruebas: Sheinbaum
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que sostiene sus señalamientos contra el partido Somos y que no tiene inconveniente ante la posibilidad de que presente una demanda por daño moral y difamación en su contra y contra la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

      Cuestionada sobre el anuncio de la denuncia, la Mandataria federal afirmó que sus declaraciones están respaldadas por pruebas y sostuvo que tanto ella como la funcionaria únicamente expusieron hechos.

      "Nosotros solo dijimos los hechos. No tengo ningún problema. Defiendo mis dichos, los sostengo, porque tengo pruebas de todo lo que digo", respondió.

      Sheinbaum Pardo precisó que no se trata de pruebas que tenga de manera personal, sino de información que ya fue presentada públicamente.

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      En otro tema, rechazó los señalamientos del exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sobre un supuesto encubrimiento a militantes de Morena involucrados en irregularidades y pidió que, si tiene conocimiento de algún caso, lo dé a conocer.

      "¿Cuál morenista ha sido encubierto? Que lo diga él", expresó.

      La presidenta sostuvo que durante su administración se ha procedido contra presidentes municipales de Morena cuando existen indicios y pruebas de corrupción o vínculos con grupos delictivos, por lo que afirmó que su gobierno no protege a nadie.

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