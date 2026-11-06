Fundador del 'Cártel Nuevo Imperio' es abatido en Edomex

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Édgar Aarón "N", alias "El General" o "El Lic", señalado como el presunto líder fundador de la organización criminal "Cártel Nuevo Imperio", fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas federales en el Estado de México (Edomex), informó hoy el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

A través de redes sociales, Harfuch indicó que la agresión ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de "El Licenciado". "Al repeler la agresión, este sujeto perdió la vida", mencionó.

De acuerdo con el titular de la SSPC, el objetivo "era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá".

En su mensaje, el funcionario también señaló que Édgar Aarón "N" fue sancionado en noviembre de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de ser señalado "por brindar protección en México a Ryan James Wedding", exatleta olímpico de snowboard y presunto líder de una red internacional de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa.

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"El Licenciado" estaría ligado a homicidio de Milton Morales Figueroa, jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), ocurrido en julio de 2024.

García Harfuch destacó en su publicación que "El Licenciado" estaría vinculado al asesinato de Milton Morales Figueroa, ocurrido el 21 de julio de 2024. "No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país", apuntó el Secretario de Seguridad federal.

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El hecho ocurrió en el municipio de Coacalco, Edomex, mientras se encontraba fuera de servicio realizando compras personales. Recibió un disparo en la cabeza por la espalda en un ataque directo.

Morales Figueroa formaba parte del equipo compacto de García Harfuch cuando éste se desempeñaba como titular de la SSC-CdMx y mantuvo estrecha colaboración con el posterior secretario capitalino, Pablo Vázquez.

"Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen", sostuvo Harfuch.