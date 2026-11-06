logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México anuncia convocatoria para enfrentar a Jamaica en Liga de Naciones

Regresan titulares del Mundial y se incorpora Armando León ante la ausencia de Giménez y Lozano.

Por AP

Noviembre 06, 2026 10:43 a.m.
A
México anuncia convocatoria para enfrentar a Jamaica en Liga de Naciones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los retornos de Julián Quiñones y César Montes, titulares en el Mundial más reciente, así como del veterano Jesús Corona y del zaguero Rodrigo Huescas, destacan en la nómina citada el jueves por Rafael Márquez para enfrentar partidos ante Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones.

      México presenta convocatoria oficial para enfrentar a Jamaica en Liga de Naciones

      En contraste, Armando León fue convocado por primera vez al Tri.

      Quiñones, delantero nacido en Colombia que anotó cuatro goles en el pasado Mundial, y Montes, zaguero central en la Copa del Mundo, se perdieron los partidos de la pasada fecha FIFA por diversos problemas musculares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El "Tecatito" Corona, un veterano de 33 años, no era llamado a la selección mexicana desde el 2022, pero sus buenas actuaciones con Monterrey convencieron al seleccionador Márquez de citarlo para enfrentar a Jamaica.

      México visitará a los jamaiquinos el sábado 14 de noviembre y tres días después los recibirá en Monterrey. El ganador accederá a las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

      Rafael Márquez cita a Julián Quiñones y Armando León para partidos contra Jamaica

      Márquez, quien sucedió en el cargo a Javier Aguirre, inició su etapa sin ganar uno solo de sus partidos de preparación ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

      Entre los citados destaca el retorno de Huescas, quien era considerado candidato a ser titular en el pasado Mundial. Una lesión del ligamento cruzado de la rodilla lo alejó de esa posibilidad.

      León tiene 26 años y tras debutar con el León en el 2020 y permanecer ahí cuatro años pasó tiempo con Oaxaca de la segunda división. Actualmente es delantero de la liga croata con el NK Osijek, donde acumula cinco goles en siete encuentros.

      Su llamado obedece a la ausencia del delantero titular Santiago Giménez, por lesión.

      Otro delantero que no podrá estar por lesión es Hirving Lozano, del LA Galaxy, quien apenas había regresado a selección mexicana en la pasada fecha FIFA.

      Equipo:

      Arqueros: Óscar García (León), Raúl Rangel (Chivas), Alex Padilla (Athletic de Bilbao)

      Zagueros: Rodrigo Huescas (Copenhague), Kevin Álvarez (América), César Montes (Lokomotiv), Israel Reyes (América), Diego Campillo (Chivas), Johan Vásquez (Genoa) Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (Az Alkmaar)

      Volantes: Gilberto Mora (Tijuana), Erick Sánchez (América), Santiago Sandoval (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Andrés Montaño (Cruz Azul).

      Delanteros: Isaías Violante (América), Roberto Alvarado (Chivas), Armando León (NK Osijek), Armando González (Olympiacos), Santiago Giménez (Porto), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Alxis Vega (Toluca) y Jesús Corona.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      México anuncia convocatoria para enfrentar a Jamaica en Liga de Naciones
      México anuncia convocatoria para enfrentar a Jamaica en Liga de Naciones

      México anuncia convocatoria para enfrentar a Jamaica en Liga de Naciones

      SLP

      AP

      Regresan titulares del Mundial y se incorpora Armando León ante la ausencia de Giménez y Lozano.

      Rafa Márquez deja fuera a jugadores destacados en selección nacional
      Rafa Márquez deja fuera a jugadores destacados en selección nacional

      Rafa Márquez deja fuera a jugadores destacados en selección nacional

      SLP

      El Universal

      Hirving Lozano tampoco fue convocado tras su regreso en la última lista del Tri.

      Copa Oro tendrá un nuevo formato
      Copa Oro tendrá un nuevo formato

      Copa Oro tendrá un nuevo formato

      SLP

      El Universal

      El torneo adoptará una primera ronda con dos grupos de ocho equipos

      FMF realizará visorías de futbol en SL
      FMF realizará visorías de futbol en SL

      FMF realizará visorías de futbol en SL

      SLP

      Romario Ventura