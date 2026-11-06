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"Muy interesante" deslinde del PAN sobre a Fox: CSP

Recordó denuncias de fraude en 2006 y acusó a la derecha de autoritarismo y entreguismo a Estados Unidos

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 10:41 a.m.
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Jorge Romero / Archivo

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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, deslindó al partido de los dichos del expresidente Vicente Fox sobre las elecciones de 2006.

      "Yo no escuché directamente que haya dicho lo que le están queriendo atribuir que dijo, pero no lo escuché por completo. Pero no es una postura de Acción Nacional", expresó Romero en el INE.

      En su conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo calificó este deslinde como "muy interesante" y mencionó que Acción Nacional invitó a Fox.

      "Cuando nosotros denunciamos el fraude del 2006 nos tiraban de a locos", expresó al también señalar a figuras como Ernesto Zedillo y reiterar "un entreguismo" a Estados Unidos durante la transición de 2006.

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      "¿Cuál transición a la democracia?", cuestionó al afirmar que "Fox nos da la razón que Calderón fue un presidente espurio".

      Aseguró que el exconsejero del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, incluso pidió que el expresidente Fox "ya no hable".

      La titular del Ejecutivo federal volvió a acusar a la derecha de "hipocresía" y pidió al director general del IMSS, Zoé Robledo, que hable "del pasado" ante una denuncia que le hicieron de un hospital sin funcionar en el Estado de México.

      "¿Que es la derecha? Pues es una ideología, una visión política que se sustenta en la supremacía de uno sobre otros, que se sustenta en el autoritarismo, que se sustenta en la visión de que el pobre es pobre porque no trabaja (...). Ahora ellos han decidido catalogarse, la oposición, como la derecha mexicana (...)", expresó.

      "Nosotros el día que traicionemos y entonces sí ya no haya programas de bienestar, o ya no se eleve el salario mínimo, o ya no se construyan escuelas, o ya no se construyan hospitales, pues entonces la gente va a decir 'se traicionó'. Pero eso no va a pasar y por eso no, la derecha aquí no, aquí no (...)", declaró.

      "Cuando un pueblo conoce su historia y se empodera, la derecha aquí no", añadió.

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