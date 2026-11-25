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En cierto punto de una larga carrera como actor, interpretar a un villano se convierte en una perspectiva más interesante que interpretar a un héroe.

Lo hemos visto con Hugh Grant, por ejemplo, quien se ha labrado una nueva carrera encarnando a villanos especialmente rastreros. Y ahora, de manera más inesperada, le toca el turno a Jodie Foster. La actriz ganadora del Oscar, quien comentó recientemente que siempre había querido interpretar un papel como Cruella de Vil, ahora es una villana de Disney en toda regla: presta su voz a una reina verdaderamente desagradable en la nueva película animada "Hexed".

El papel de Foster como la abuela malvada, Celeste, es uno de los placeres discretos de "Hexed", una saga entretenida aunque bastante predecible sobre una joven bruja adolescente (Hailee Steinfeld) que descubre, a lo largo de 103 minutos, cuáles son realmente sus poderes, quién es realmente su familia y, por supuesto, quién es ELLA en realidad.

Si ese tema de "la chica se descubre a sí misma" suena familiar, es porque lo es. "Hexed", dirigida por Fawn Veerasunthorn y Jason Hand, también está un poco cargada de trama y, sin duda, se cae en el tramo medio. En cierto punto, es muy posible que pierdas el hilo de los detalles —¿qué es exactamente lo que todos intentan lograr otra vez?— y, francamente, no te importe demasiado, porque es bastante obvio que todo saldrá bien.

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En el lado positivo, hay algunas imágenes encantadoras basadas en la naturaleza. Steinfeld tiene una interpretación vocal encantadora, y Rashida Jones hace que su madre, Alice, sea más compleja que la típica mamá de película. Hablando de madre e hija, hay un giro ingenioso en la trama que quizá les dé a las madres de adolescentes, sobrecargadas y poco valoradas, un agradable masaje al ego. (¡Bien, mamás!)

Un prólogo nos cuenta que, básicamente, existe un reino donde las brujas anhelan ser libres y alcanzar su máximo potencial, pero han sido frenadas, esperando a una bruja heroína, la elegida, que llegue para desbloquear todo ese potencial. (Aquí estamos parafraseando).

Luego conocemos a Billie, presumiblemente esa elegida, primero como una dulce bebé en una cuna —mis respetos a los animadores que lograron semejante ternura infantil—, que no tiene idea de que los destellos que salen de sus manos son señales de magia. Al intentar escapar por la ventana de su habitación, empieza a volar y casi desaparece para siempre.

Justo a tiempo, la madre, Alice, entra corriendo para salvar a su bebé. ¡Uf! Le coloca a Billie una pulsera antimágica en la muñeca y le dice que nunca se la quite.

Ahora han pasado 16 años. Salem (guiño, guiño) quedó atrás por los suburbios de Ohio, y mamá está leyendo libros como "Cómo criar a una adolescente". Billie, mientras tanto, está dando una vuelta en el auto de mamá.

Suena "I Want to Break Free" de Queen —un poco demasiado obvio, pero una gran canción de todos modos (la película se apoya en varias canciones pop muy conocidas). Mamá está furiosa. "¡No tienes licencia!", le dice a Billie. "Pero sí tengo Photoshop", responde Billie, mostrando una falsa.

Lo que Billie no sabe es que tiene poderes mágicos que van mucho más allá de Photoshop. Pero mamá la ha estado protegiendo al mantener el secreto.

En la escuela las cosas tampoco van mejor. Otros chicos la llaman "rarita" y "fenómeno", aunque no se explica por qué. Y el director la detesta. Muy pronto, Billie descubre sus poderes y la expulsan. Luego, mientras ella y mamá empacan para irse del pueblo otra vez, los poderes recién descubiertos de Billie la conducen a un portal mágico, y es lanzada a otra dimensión.

Es Hexe, la tierra de las brujas: maravillosamente hermosa y llena de gente como ella.

Por fin, las cosas parecen tener sentido. Billie no solo puede hacer magia, sino que puede volar, un talento inusual en Hexe. Tan inusual, de hecho, que de inmediato despierta la recelosa animadversión de la imperiosa reina Celeste (Foster).

Celeste es la madre de Alice. Y la abuela de Billie. Y está muy, muy celosa de su nieta, que bien podría ser la elegida. Encierra a Alice en el palacio.

Billie y Alice se turnan para rescatarse mutuamente. Y conocemos a un colorido elenco de personajes en el camino. En especial al singularmente llamado Beef Roger Crummchuk, un gato gruñón de tres ojos que se alía con Billie y Alice, con su acento arrastrado interpretado de forma divertida por Walton Goggins.

También está Bucket, un caldero mágico que no habla. Por suerte, otro aliado, el sabio pájaro potoo Nigel, sí tiene voz, y es la de Henry Winkler.

Como era de esperarse, todo conduce a una lucha culminante y existencial entre la celosa Celeste y su descendencia. Celeste se burla de Billie: "¿Quieres mi trono? QUÍTAMELO".

La batalla es dramática sin ser, bueno, demasiado convincente. Mucho más interesantes son los pequeños momentos de conexión, como una lección de vuelo entre Billie y Alice. De hecho, es la encrucijada de Alice —descubrir cómo proteger a una hija y, al mismo tiempo, dejar que resuelva las cosas por sí misma— lo que se siente más original que el camino de Billie hacia el autodescubrimiento.

"Your magic pulls me through" ("Tu magia me saca adelante"), dice "Magic" de The Cars, cantada al final por Steinfeld. Es bastante agradable darse cuenta de que, en efecto, hemos estado viendo una historia de amor: la de una madre y su hija.

"Hexed", un estreno de Walt Disney Studios Motion Pictures, tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) "por acción y algo de humor grosero". Duración: 103 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.