Será universidad la casa de "El Negro" Durazo
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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció para 2027 una nueva universidad "Rosario Castellanos" y un Bachillerato Nacional en Casa Tlalpan, propiedad recuperada de quien fuera director de la Policía del entonces Distrito Federal, Arturo "El Negro" Durazo.
"Fue recuperada a finales de los 90. Durante un tiempo fue sede de la Academia Mexicana de la Ciencia, atendimos la parte jurídica que todavía no estaba totalmente regularizado ese predio y ahora se va a convertir en una sede de la Universidad Nacional ´Rosario Castellanos´ y de una preparatoria", explicó Sheinbaum Pardo y detalló que para este proyecto se estima una inversión de 150 mdp y afirmó que la antigua casa de "El Negro" Durazo fue un "monumento a la corrupción".
"Entonces se está buscando una sede, ya hay varias opciones, ellos tienen que decidir cuál, que son predios que también ha recuperado el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y hoy ese predio se entrega realmente a los habitantes de Tlalpan que fueron los que sufrieron estos abusos durante tanto tiempo, de una casa de un jefe de la policía que se dedicaba a la corrupción y a los privilegios".
Alma Xóchitl Herrera Márquez, rectora de la Universidad Nacional "Rosario Castellanos", detalló que la nueva sede contará con cinco licenciaturas y espacios para actividades deportivas, culturales y académicas.
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