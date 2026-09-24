¿Quiénes deben registrar su celular antes del 30 de septiembre?

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El calendario del registro de las líneas telefónicas avanza de acuerdo con el último dígito de cada celular y quienes no realicen la vinculación a tiempo podrían quedarse sin servicio.

Desde agosto comenzó el proceso y continuará hasta diciembre. Los primeros números que tuvieron que cumplir con el trámite fueron los que terminaban en 0, 1 y 2. Ahora el turno es para las siguientes terminaciones y el plazo está cada vez más cerca.

CRT establece plazo para registro celular línea terminación 3

De acuerdo con el calendario oficial compartido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas telefónicas cuya terminación sea 3 deberán realizar la vinculación a más tardar el 30 de septiembre.

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Aunque puede parecer un trámite sencillo, dejar pasar la fecha puede tener una consecuencia que ningún usuario quiere enfrentar: la suspensión de la línea telefónica. Según la información proporcionada, puede aplicarse de manera instantánea o tardar hasta 72 horas.

El calendario continuará después de septiembre. Las líneas cuya terminación sea 4 tendrán como fecha límite el 15 de octubre, mientras que los números terminados en 5 deberán completar el registro antes del 31 de octubre.

Para noviembre llegarán los siguientes grupos. Las líneas terminadas en 6 tendrán hasta el 15 de noviembre, y las que terminen en 7 deberán realizar el trámite antes del 30 de noviembre.

En diciembre llegará la recta final. Los números con terminación 8 tendrán como fecha límite el 15 de diciembre, mientras que las líneas que terminen en 9 deberán quedar registradas antes del 31 de diciembre.

Proceso y recomendaciones para el registro de líneas telefónicas

El registro de la línea celular puede realizarse mediante el portal indicado para la gestión de líneas telefónicas móviles, en la dirección portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles, o directamente desde el sitio oficial de la compañía de telefonía móvil.

Antes de ingresar cualquier dato personal, es importante comprobar que la página sea realmente oficial. Esto es especialmente relevante porque durante este tipo de trámites pueden aparecer sitios falsos que buscan obtener información de los usuarios.

Una vez dentro del portal correspondiente, se debe seleccionar la opción "Registrar mi línea" y aceptar los términos y condiciones del procedimiento.

Después será necesario ingresar el número telefónico y colocar el código de verificación que llegará al celular.

El trámite también solicita tomar una fotografía de una identificación oficial. Posteriormente se deberá realizar la prueba de vida indicada en la plataforma para continuar con la verificación.

Al finalizar, el usuario tendrá que esperar a que el proceso termine. Una vez completado el registro, recibirá un mensaje SMS con el código de registro.