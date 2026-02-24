Sheinbaum aplaza un día la presentación de la reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que será este miércoles cuando se presente la reforma electoral, ya que aún le hicieron diversas modificaciones menores.

"Mañana vamos a presentar (la) reforma electoral, todavía ayer hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana lo presentamos, les quedé en presentarlo hoy, pero mañana lo presentamos", informó al comenzar la conferencia matutina de este martes.

Ayer lunes, la reforma electoral se trabó una vez más, ante el desacuerdo del PT y PVEM con el proyecto presentado la noche de este martes por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El proyecto se dio a conocer en una reunión privada, realizada en Palacio Nacional, la titular del ejecutivo mostró la propuesta a los líderes de Morena, PT y PVEM en el Congreso mexicano.

En presencia de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, Sheinbaum Pardo informó que la iniciativa está lista, y adelantó que sería enviada este mismo martes al Congreso Mexicano, pero no hubo acuerdo.

De acuerdo con fuentes involucradas en la negociación, el proyecto mantiene la reducción de plurinominales y el recorte presupuestal que ha frenado el avance de dicho proyecto.