Mujer muere tras pisar cables eléctricos en escuela de Culiacán
El accidente ocurrió en la colonia Diez de Mayo cuando la mujer ingresó a la escuela para recoger a su hijo.
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Una madre de familia que acudió a recoger a su hijo en la escuela primaria "Teófilo Álvarez Borboa", de la colonia Diez de Mayo de Culiacán, falleció al recibir una fuerte descarga eléctrica en el patio central del plantel, al pisar unos cables de energía eléctrica tirados que tuvieron contacto con el agua.
Los cuerpos de auxilio fueron alertados de lo ocurrido y al acudir, encontraron tirada en el piso a la señora, Ana Teresa "N" de 43 años de edad, la cual esperaba dentro de la escuela a que saliera su hijo de clases.
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El personal de la Cruz Roja y de Protección Civil tuvieron que realizar varias maniobras para retirar los cables de luz eléctrica que se encontraban tirados, en contacto con el agua para poder intentar auxiliar a la víctima, la cual no presentaba signos vitales.
De acuerdo a los datos aportados, la mujer llegó temprano a la escuela primaria, ubicada sobre la avenida Patria, en la colonia 10 de mayo y ante la amenaza de posibles lluvias ingreso al plantel, pero no se percató que en el patio se encontraban cables de luz tirados, los cuales al entrar en contacto con el agua, produjeron una descarga.
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