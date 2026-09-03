logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mujer muere tras pisar cables eléctricos en escuela de Culiacán

El accidente ocurrió en la colonia Diez de Mayo cuando la mujer ingresó a la escuela para recoger a su hijo.

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 01:16 p.m.
A
Mujer muere tras pisar cables eléctricos en escuela de Culiacán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una madre de familia que acudió a recoger a su hijo en la escuela primaria "Teófilo Álvarez Borboa", de la colonia Diez de Mayo de Culiacán, falleció al recibir una fuerte descarga eléctrica en el patio central del plantel, al pisar unos cables de energía eléctrica tirados que tuvieron contacto con el agua.


      Los cuerpos de auxilio fueron alertados de lo ocurrido y al acudir, encontraron tirada en el piso a la señora, Ana Teresa "N" de 43 años de edad, la cual esperaba dentro de la escuela a que saliera su hijo de clases.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El personal de la Cruz Roja y de Protección Civil tuvieron que realizar varias maniobras para retirar los cables de luz eléctrica que se encontraban tirados, en contacto con el agua para poder intentar auxiliar a la víctima, la cual no presentaba signos vitales.
      De acuerdo a los datos aportados, la mujer llegó temprano a la escuela primaria, ubicada sobre la avenida Patria, en la colonia 10 de mayo y ante la amenaza de posibles lluvias ingreso al plantel, pero no se percató que en el patio se encontraban cables de luz tirados, los cuales al entrar en contacto con el agua, produjeron una descarga.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mujer muere tras pisar cables eléctricos en escuela de Culiacán
      Mujer muere tras pisar cables eléctricos en escuela de Culiacán

      Mujer muere tras pisar cables eléctricos en escuela de Culiacán

      SLP

      El Universal

      El accidente ocurrió en la colonia Diez de Mayo cuando la mujer ingresó a la escuela para recoger a su hijo.

      UNAM defiende ejercicio del presupuesto
      UNAM defiende ejercicio del presupuesto

      UNAM defiende ejercicio del presupuesto

      SLP

      El Universal

      Claudia Sheinbaum exhorta a UNAM a hacer mayor austeridad administrativa para destinar recursos a docencia.

      81% de maestros, a favor de reglas para celulares en escuelas: SEP
      81% de maestros, a favor de reglas para celulares en escuelas: SEP

      81% de maestros, a favor de reglas para celulares en escuelas: SEP

      SLP

      El Universal

      Casi listo, el acuerdo nacional que propone que los móviles permanecerán guardados durante la jornada

      Cae El Amarillo o El Gobén, objetivo prioritario en Puebla y Guerrero
      Cae El Amarillo o El Gobén, objetivo prioritario en Puebla y Guerrero

      Cae "El Amarillo" o "El Gobén", objetivo prioritario en Puebla y Guerrero

      SLP

      El Universal

      Elementos federales y estatales realizaron operativo en Lomas de Angelópolis