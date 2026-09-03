Detienen a dos con droga en Axtla
Los arrestos ocurrieron por separado en la colonia Santa María y el barrio de San Miguel
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AXTLA DE TERRAZAS.- Dos hombres fueron detenidos en distintos puntos de este municipio por presunta posesión de droga, informó la Guardia Civil Estatal (GCE).
El primer arresto ocurrió en la colonia Santa María, donde agentes estatales detuvieron a Osmín "N", de 24 años. Según el reporte oficial, entre sus pertenencias encontraron dosis de la sustancia conocida como cristal.
En otro hecho, registrado en el barrio de San Miguel, fue detenido Abraham "N", de 31 años, a quien presuntamente le aseguraron dosis de cristal y marihuana.
La corporación no precisó las cantidades de droga decomisadas ni detalló las circunstancias en que se realizaron ambas detenciones.
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Los dos hombres y las sustancias aseguradas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.
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