Pide Navarro renuncia a funcionarios con aspiraciones en 2027
El edil soledense indicó que se exhortará a quienes estén con esa intención a dejar el cargo
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El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, advirtió que todo aquel director de área de su gabinete que busque alguna aspiración a un cargo de elección popular para el próximo 2027 deberá solicitar su renuncia.
El edil indicó que se exhortará a quienes estén con intención o interés de contender por algún cargo; deberán avisar con anticipación al ayuntamiento y solicitar su separación del cargo.
Abundó que, en su caso, de momento está concentrado en el tema del informe que se realizará a corto plazo; no obstante, indicó que será más adelante que el partido verde inicie con los procesos internos y decida si buscaría la reelección.
"No nos queremos distraer, se lo hemos comentado al gabinete. Si alguien tiene aspiración o desea participar en algún cargo de elección popular, de una vez vaya solicitando su renuncia".
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Añadió que, en su caso, será muy respetuoso de los tiempos electorales y no incurrirá en lo que marca la ley, ni hará uso de la infraestructura y recursos públicos para tener ventaja sobre otro organismo político.
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