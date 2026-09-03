Festival Cervantino llegará a 32 ciudades del país

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La programación del 54 Festival Internacional Cervantino (FIC) llegará a 16 entidades y 32 ciudades del país, a través del Circuito Cervantino: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, entre otras.

En la zona centro, las principales sedes de esta programación especial son el Palacio de Bellas Artes, el Jardín Escénico, el Centro Cultural del Bosque, el Centro Nacional de las Artes y el Complejo Cultural Los Pinos y, al interior del país, tocará eventos típicos como la Feria San Francisco de Hidalgo y el Festival Internacional de Teatro de Calle en Zacatecas.

La directora general de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura, Valeria Palomino, dijo que algunos de los grandes artistas que podrán verse son, por ejemplo, Olivier Normand con "Vaslav", espectáculo de cabaret que se presentará en el Centro Cultural Tijuana de Baja California, el Teatro Xicohténcatl de Tlaxcala y el Pabellón Escénico de Ciudad de México.

Otro es el ensamble de música barroca Pygmalion con "Mundo, buenas noches", que llegará al Auditorio Mateo Herrera de León, Guanajuato, a la Parroquia de San José en Morelia y a la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

El monólogo "En Addicto", de Thomas Quillardet, estará en la Universidad Autónoma de Occidente de Los Mochis y el Centro Cultural Helénico en Ciudad de México.

La presentación que el cantautor Mike Patton hará de "Mondo Cane" no solo inaugurará el FIC el 3 de octubre, sino que tendrá una fecha en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.