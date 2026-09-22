logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Huracán "Polo" no tocará tierra, prevé Sheinbaum

Autoridades recomiendan preparar mochila de emergencia y seguir indicaciones ante lluvias y vientos fuertes.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 02:21 p.m.
A
Huracán Polo no tocará tierra, prevé Sheinbaum
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población cercana a la costa del Pacífico a mantenerse atenta sobre la evolución del huracán "Polo" a categoría 5. Señaló que de acuerdo con especialistas, este fenómeno natural no tocará tierra ni impactará de forma grave a los estados costeros.

      Sheinbaum confirma que huracán Polo no tocará tierra

      "Hasta ahora la información que tenemos es que no va a llegar de manera directa a la costa, va a estar bordeando el Pacífico, particularmente los estados de Jalisco, Colima, Michoacán. Por favor a toda la población de la costa del Pacífico, que esté muy atenta, hasta ahora son lluvias intensas, pero el huracán puede llegar a categoría 5", detalló.

      Durante la conferencia matutina de este martes 22 de septiembre, la mandataria federal reiteró que el huracán "Polo" no entrará a tierra directamente y agregó que en caso de que se intensifique o se acerque a poblados, se informará de inmediato, por lo que pidió a la población estar al pendiente de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Servicio Meteorológico Nacional informa intensificación de Polo

      Esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que "Polo" se intensificó a huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, ubicado a cientos de kilómetros de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

      Autoridades pidieron tener preparada una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías, documentos importantes y artículos necesarios para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

      Durante las lluvias y vientos fuertes, se recomienda permanecer en un lugar seguro y alejarse de ventanas, árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y objetos que puedan caer. Evitar salir si no es indispensable y no conducir por calles inundadas ni intentar cruzar ríos, arroyos, vados o pasos a desnivel con corriente de agua.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Huracán Polo no tocará tierra, prevé Sheinbaum
      Huracán Polo no tocará tierra, prevé Sheinbaum

      Huracán "Polo" no tocará tierra, prevé Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Autoridades recomiendan preparar mochila de emergencia y seguir indicaciones ante lluvias y vientos fuertes.

      Secretaría Anticorrupción confirma que no investiga a funcionarios de Pemex por huachicol
      Secretaría Anticorrupción confirma que no investiga a funcionarios de Pemex por huachicol

      Secretaría Anticorrupción confirma que no investiga a funcionarios de Pemex por huachicol

      SLP

      El Universal

      Pemex regula internamente faltas administrativas y ha separado a tres funcionarios por casos de derrames de petróleo.

      Sheinbaum alista reforma anticorrupción con sanciones administrativas
      Sheinbaum alista reforma anticorrupción con sanciones administrativas

      Sheinbaum alista reforma anticorrupción con sanciones administrativas

      SLP

      El Universal

      La iniciativa propone acortar plazos para evitar que delitos de corrupción prescriban y asegurar supervisión.

      Alcaldesa de Mazatlán se reúne con fuerzas militares y policía
      Alcaldesa de Mazatlán se reúne con fuerzas militares y policía

      Alcaldesa de Mazatlán se reúne con fuerzas militares y policía

      SLP

      El Universal

      Se priorizará la presencia del ejército y policía municipal en áreas con mayor población y visitantes.