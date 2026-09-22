Huracán "Polo" no tocará tierra, prevé Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población cercana a la costa del Pacífico a mantenerse atenta sobre la evolución del huracán "Polo" a categoría 5. Señaló que de acuerdo con especialistas, este fenómeno natural no tocará tierra ni impactará de forma grave a los estados costeros.

Sheinbaum confirma que huracán Polo no tocará tierra

"Hasta ahora la información que tenemos es que no va a llegar de manera directa a la costa, va a estar bordeando el Pacífico, particularmente los estados de Jalisco, Colima, Michoacán. Por favor a toda la población de la costa del Pacífico, que esté muy atenta, hasta ahora son lluvias intensas, pero el huracán puede llegar a categoría 5", detalló.

Durante la conferencia matutina de este martes 22 de septiembre, la mandataria federal reiteró que el huracán "Polo" no entrará a tierra directamente y agregó que en caso de que se intensifique o se acerque a poblados, se informará de inmediato, por lo que pidió a la población estar al pendiente de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

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Servicio Meteorológico Nacional informa intensificación de Polo

Esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que "Polo" se intensificó a huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, ubicado a cientos de kilómetros de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Autoridades pidieron tener preparada una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías, documentos importantes y artículos necesarios para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

Durante las lluvias y vientos fuertes, se recomienda permanecer en un lugar seguro y alejarse de ventanas, árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y objetos que puedan caer. Evitar salir si no es indispensable y no conducir por calles inundadas ni intentar cruzar ríos, arroyos, vados o pasos a desnivel con corriente de agua.