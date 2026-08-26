Sheinbaum avala a la mandataria

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Ciudad de México.- Luego de que el Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como la nueva gobernadora interina tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la calificó como una mujer honesta y refrendó su apoyo a la nueva mandataria estatal.

"No tengo el gusto de conocerla a profundidad, pero sé que es una mujer honesta.

"Ella fue secretaria de Educación, creo, y diputada local creo que de Sinaloa. Y una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente. No sabía, me estoy enterando (...) que la eligieron a ella como gobernadora interina", dijo.

Durante la conferencia matutina de este martes, la Mandataria federal señaló que el Congreso estatal pidió a instituciones los antecedentes penales de los prospectos al cargo una vez que Rocha Moya pidió licencia de carácter indefinido. Además, reiteró que la Presidenta de México no eligió a la persona que encabezará el gobierno de Sinaloa.

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"Y apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa, y que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y trabaje por la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa (...) Es una decisión del Congreso, no es una decisión de la Presidenta, es una decisión del Congreso local (...) No sé si ya la nombraron gobernadora interina, es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo", dijo.

La Jefa del Ejecutivo señaló que Graciela Domínguez deberá coordinarse con el gobierno federal en materia de seguridad y "pendientes evidentes".