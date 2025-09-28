Se desploma gran árbol en paraje de Micos

CIUDAD VALLES.- Un árbol cayó cerca de negocios de Micos, por reblandecimiento de tierra y también por las lluvias que interrumpieron las actividades acuáticas.

Un enorme árbol sucumbió por la humedad que trasminó el suelo de la parte trasera donde se encuentran los locales comerciales del paraje, aunque sin daño a personas ni a locales, de acuerdo con información de Servando Pérez, delegado del sitio turístico de Pago Pago. Así también, la pertinaz lluvia de madrugada hizo que el nivel subiera en el ramal que pertenece al balneario y por ese motivo, volvió a cerrarse la posibilidad de actividades acuáticas, hasta nuevo aviso.