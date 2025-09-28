Larga espera para trámites de vivienda

CIUDAD VALLES.- Hacen espera para poder tramitar su vivienda afuera de Bienestar desde 24 horas antes, parados en la banqueta, decenas de peticionarios.

La tarde de este sábado, algunos interesados en tramitar el apoyo de su casa se acercaban a la puerta de estas oficinas, en la esquina de Juan Sarabia y Escontría, para preguntar la manera de acudir a pedir su casa y la explicación de los servidores de la Nación fue escueta: hay que hacer fila, porque no se dan turnos ni números, ya que así es como lo marca el sistema en la Ciudad de México.

Pues bien, este sábado a las cuatro de la mañana había ya una fila de más de 300 metros que doblaba la esquina de Escontria y Bulevar y bajaba casi hasta Juárez.

Esta tarde, mujeres con niños pequeños ya esperaban en la banqueta para poder ser las primeras cuando abran la puerta a las 8 de la mañana de este domingo 28 de septiembre, algunas con sillas, bancos y las menos preparadas para la espera, de pie, de un aproximado de 17 horas, llueva, truene o relampaguee.

