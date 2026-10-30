Sheinbaum entrega apoyos por 400 mil pesos a damnificados en Hidalgo

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la entrega de apoyos de 400 mil pesos a cada familia de Hidalgo que perdió por completo su vivienda durante las lluvias e inundaciones de 2025, con el objetivo de que reconstruyan sus casas en los terrenos que ellas mismas decidan.

Durante un acto de entrega de apoyos, Sheinbaum indicó que el recurso se distribuirá en tres ministraciones y se sumará a los apoyos económicos y enseres domésticos entregados previamente a la población afectada.

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"Es mejor confiar en la gente y darle el dinero a las familias para que las familias decidan dónde van a reconstruir su vivienda", afirmó.Sheinbaum indicó que las familias podrán utilizar el dinero para adquirir materiales y pagar mano de obra, así como mudarse a otra comunidad o municipio para construir su nueva casa.La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el gobierno estatal brindarán asesoría técnica para la reconstrucción.La Presidenta recomendó a los beneficiarios evitar la construcción en zonas de riesgo, particularmente cerca de ríos, para reducir la posibilidad de que sus viviendas vuelvan a resultar afectadas por fenómenos naturales.Detalló que las lluvias de hace un año afectaron a alrededor de 105 mil familias en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. En Hidalgo, aproximadamente 35 mil familias resultaron afectadas, muchas de ellas en comunidades de difícil acceso.La Mandataria señaló que la atención inicial se concentró en llevar alimentos y agua a las localidades aisladas, abrir caminos y realizar censos para identificar a las personas damnificadas. Posteriormente, se entregaron apoyos económicos y enseres, además de iniciar obras de rehabilitación de caminos, puentes y sistemas de agua potable.Sheinbaum afirmó que con la entrega de los recursos para reconstruir las viviendas se avanza hacia el cierre de la etapa de reconstrucción en Hidalgo, aunque continúan algunas obras de infraestructura.En total, informó que se han destinado cerca de 8 mil millones de pesos para atender a la población afectada en la entidad.