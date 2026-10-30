Fiestas electrónicas en cenotes amenazan ecosistemas en Yucatán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El ruido de los equipos de sonido, las luces artificiales y la concentración de personas alteran los ecosistemas de los cenotes de Yucatán.

Estas actividades afectan a especies adaptadas a la oscuridad, como murciélagos y peces ciegos, además de dañar las formaciones minerales que tardaron miles de años en desarrollarse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Investigaciones del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) advierten sobre la vulnerabilidad de estos espacios naturales.El tránsito de personas puede romper estalactitas y otras estructuras minerales, mientras que la iluminación artificial y el ruido modifican las condiciones de hábitats donde viven especies sensibles a cualquier alteración.A esto se agrega la contaminación del agua por bebidas, residuos y sustancias químicas presentes en bloqueadores solares.Los cenotes están conectados con el acuífero maya, principal reserva de agua dulce de la península.Ambientalistas cuestionan que estas cavidades sean utilizadas como escenarios para fiestas y entretenimiento, mientras se expone su biodiversidad y la calidad del agua a actividades que alteran su equilibrio natural.