logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fiestas electrónicas en cenotes amenazan ecosistemas en Yucatán

Actividades recreativas en cenotes modifican hábitats sensibles y dañan la calidad del agua en Yucatán.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 05:36 p.m.
A
Fiestas electrónicas en cenotes amenazan ecosistemas en Yucatán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El ruido de los equipos de sonido, las luces artificiales y la concentración de personas alteran los ecosistemas de los cenotes de Yucatán.


      Estas actividades afectan a especies adaptadas a la oscuridad, como murciélagos y peces ciegos, además de dañar las formaciones minerales que tardaron miles de años en desarrollarse.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Investigaciones del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) advierten sobre la vulnerabilidad de estos espacios naturales.
      El tránsito de personas puede romper estalactitas y otras estructuras minerales, mientras que la iluminación artificial y el ruido modifican las condiciones de hábitats donde viven especies sensibles a cualquier alteración.
      A esto se agrega la contaminación del agua por bebidas, residuos y sustancias químicas presentes en bloqueadores solares.
      Los cenotes están conectados con el acuífero maya, principal reserva de agua dulce de la península.
      Ambientalistas cuestionan que estas cavidades sean utilizadas como escenarios para fiestas y entretenimiento, mientras se expone su biodiversidad y la calidad del agua a actividades que alteran su equilibrio natural.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fiestas electrónicas en cenotes amenazan ecosistemas en Yucatán
      Fiestas electrónicas en cenotes amenazan ecosistemas en Yucatán

      Fiestas electrónicas en cenotes amenazan ecosistemas en Yucatán

      SLP

      El Universal

      Actividades recreativas en cenotes modifican hábitats sensibles y dañan la calidad del agua en Yucatán.

      Detienen a Inés Gómez Mont en EU; FGR la acusa de defraudación fiscal
      Detienen a Inés Gómez Mont en EU; FGR la acusa de defraudación fiscal

      Detienen a Inés Gómez Mont en EU; FGR la acusa de defraudación fiscal

      SLP

      El Universal

      La conductora enfrenta dos órdenes de aprehensión y la activación de ficha roja de Interpol para su localización internacional.

      Erigen ofrenda con rostros de estudiantes de la UAEM asesinados
      Erigen ofrenda con rostros de estudiantes de la UAEM asesinados

      Erigen ofrenda con rostros de estudiantes de la UAEM asesinados

      SLP

      El Universal

      Protestas y consignas exigen justicia y visibilizan violencia contra comunidad universitaria.

      Con Lorenzo hasta Taddei, cinco empresas sacaron 2.5 mil mdp
      Con Lorenzo hasta Taddei, cinco empresas sacaron 2.5 mil mdp

      Con Lorenzo hasta Taddei, cinco empresas sacaron 2.5 mil mdp

      SLP

      SinEmbargo.mx

      El contralor del INE reveló que cinco personas funcionarias ya fueron señaladas por presuntos casos de conflicto de interés