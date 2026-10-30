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Nacional

Erigen ofrenda con rostros de estudiantes de la UAEM asesinados

Protestas y consignas exigen justicia y visibilizan violencia contra comunidad universitaria.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 05:32 p.m.
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Erigen ofrenda con rostros de estudiantes de la UAEM asesinados
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      Siete rostros de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinados durante el último año encabezan la ofrenda conmemorativa de Día de Muertos instalada en el Centro Cultural Casona Spencer, en Cuernavaca.


      La instalación memorial exhibe las fotografías de Karol Toledo, Kimberly, Michel Itzayana, Claudia Tacoronte, Miguel Ángel, Cristian y Gael, acompañadas por siluetas humanas cubiertas en su totalidad con fichas oficiales de búsqueda de la Fiscalía General del Estado.

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      El montaje cultural visibiliza los expedientes de violencia que afectan a la comunidad universitaria en la entidad, enmarcando las protestas estudiantiles que rechazan la normalización de las ejecuciones en la zona metropolitana y los municipios con alerta de género.
      Familiares y activistas colocaron pancartas con las consignas "No somos cifras, somos estudiantes" y "Estudiar no debería costar la vida", como parte de la jornada de exigencia de procuración de justicia e identificación de responsables.
      La ofrenda permanecerá abierta al público durante las festividades de Día de Muertos como un espacio de memoria activa y denuncia comunitaria frente a la impunidad en los crímenes de odio y delincuencia contra jóvenes en Morelos.

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