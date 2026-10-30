Luis Ángel Malagón apunta a lo más alto en América

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América perdió (1-2) ante Pachuca y empató (1-1) frente a Tijuana, dos resultados con los que dejó escapar la oportunidad de alejarse en el liderato. Ahora, su margen de error para las tres jornadas restantes se acortó.

Luis Ángel Malagón, portero de las Águilas, reconoció que terminar en el primer lugar de la clasificación es prioridad para todos al interior del Nido, así como tener el chip de ir en búsqueda del título en este torneo Apertura 2026.

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"El 'profe' (Guillermo Almada) nos ha metido mucho la idea de buscar un campeonato y creo que no importa cómo cierres el torneo en México, cualquiera le gana al que sea. Es importante el liderato, vamos en busca de ello, pero lo importante es la Liguilla y ojalá podamos otra vez campeonar", declaró el meta mexicano.El calendario que le queda al América es Toluca (Estadio Banorte), Pumas y Tigres. Nada sencillo para los de Coapa, pero Malagón acepta que la confianza al interior del club es grande para salir airosos y con el liderato en sus manos."En los últimos partidos no se han dado los resultados que esperamos, pero estamos conscientes del equipo que somos. Es un cambio en todos los aspectos, con el cuerpo técnico y otros sentidos, pero la ilusión de mejorar y cerrar de la mejor forma por lo que se viene", agregó Luis Ángel.Con el empate frente a Xolos de Tijuana, América ya suma cinco partidos sin ganar como local. Situación que molesta, pero no inquieta en las Águilas, que buscarán este sábado ante los Diablos Rojos de Toluca cortar la mala racha."Cinco partidos que no hemos podido ganar, pero todo es parte dé. Al final del día seguimos en la parte alta, mañana va a ser una final, así que debemos estar en sintonía, sabemos la calidad que hay del otro lado, el gran técnico que tienen, pero depende de lo que nosotros podamos hacer o no, siempre respetando al rival. El equipo tiene la ilusión de darle una alegría a la gente en casa porque ya es bastante tiempo sin ganar de local", concluyó Luis Ángel Malagón.