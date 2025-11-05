Sheinbaum levanta denuncia contra hombre que la tocó

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó esta mañana en su conferencia matutina cómo fue el caso de acoso que tuvo ayer martes, en calles de la CDMX, por parte de un sujeto.

"Sí sentí la cercanía de este personaje, está totalmente alcoholizado", señaló.

"Esto es algo que viví como mujer [...] lo he vivido antes, cuando era estudiante, cuando era joven", apuntó.

También señaló que presentó la denuncia contra el sujeto. "Si no presento yo el delito, ¿en qué condiciones se quedan todas las mexicanas?"

"Esto no debe ocurrir, nuestro espacio personal no lo puede vulnerar nadie", dijo.

Anuncia que revisará si el acoso es un delito penal en todos los estados, así como una campaña antiacoso, de la mano de la Secretaría de las Mujeres.

Detienen al hombre que tocó a Sheinbaum

Esta noche fue detenido un hombre, quien sería el que esta tarde acosó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México, confirmaron a EL UNIVERSAL fuentes federales.

El video del acercamiento se hizo viral y desató condenas de todo tipo, sobre todo comentarios que cuestionaron el dispositivo de seguridad de la mandataria, pues se aprecia que el hombre se le acerca y la toca sin el consentimiento de ella.

El hombre fue detenido en el mismo perímetro de la agresión, la zona centro de la Ciudad, y fue ejecutada por policías capitalinos a las 9 de la noche de este martes.

Según el registro federal de detenciones, Uriel N está ahora en disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Cuidad de México, en la colonia Doctores.